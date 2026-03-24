Avión impacta con un camión de bomberos

El choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia dejó dos pilotos muertos y decenas de personas hospitalizadas, en un incidente ocurrido durante la maniobra de aterrizaje la noche del domingo. El impacto obligó al cierre total de la terminal aérea por varias horas y expuso posibles fallas en la coordinación operativa dentro de la torre de control.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria, 41 pasajeros y tripulantes fueron trasladados a hospitales tras la colisión, mientras que dos bomberos que viajaban en el vehículo también resultaron heridos. Posteriormente, 32 personas fueron dadas de alta. La reapertura del aeropuerto se realizó de manera limitada, con operaciones restringidas a una sola pista, mientras los restos del accidente permanecían en la zona.

El Dato: Una azafata sobrevivió al mortal accidente tras ser encontrada fuera del avión, todavía atada a su asiento, según informó a CNN una fuente policial.

El vuelo 8646, operado por Jazz Aviation en nombre de la aerolínea canadiense, impactó a una velocidad aproximada de 160 kilómetros por hora contra el vehículo de rescate, que había sido autorizado a cruzar la pista para atender otra emergencia. Minutos antes, otra aeronave había reportado olor en cabina tras abortar un despegue, lo que activó la movilización de unidades de emergencia dentro del aeropuerto.

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Las grabaciones del control de tráfico aéreo revelan la secuencia crítica previa al choque. El controlador autorizó inicialmente el paso del camión, pero segundos después intentó detenerlo de manera urgente. “Alto, alto, alto”, se escucha en el audio. Sin embargo, la advertencia no logró evitar el impacto. Dieciocho minutos después del accidente, el propio controlador reconoció por radio: “Me equivoqué”.

2 personas murieron en el accidente

El intercambio ocurrió con un piloto que observó el accidente desde otra aeronave. En la conversación, el controlador explicó que enfrentaban una situación de emergencia previa y admitió su responsabilidad en medio de la tensión. Estas comunicaciones forman parte de las evidencias clave que analizarán las autoridades.

Las investigaciones están a cargo de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que deberán reconstruir la secuencia de decisiones y determinar las causas del siniestro. Este proceso puede extenderse durante meses o incluso más de un año, debido a la complejidad de los factores involucrados.

Especialistas en aviación han señalado que la coordinación entre el controlador de tierra y el controlador local es fundamental en operaciones donde vehículos cruzan pistas activas. En aeropuertos de alta demanda como LaGuardia, esta interacción resulta crítica para evitar incidentes.

El caso también ha puesto atención en las condiciones laborales de los controladores aéreos. De acuerdo con análisis citados en medios, estos profesionales enfrentan jornadas extensas y cargas operativas elevadas, lo que podría incidir en la toma de decisiones en momentos de alta presión.

Autoridades de Canadá confirmaron su colaboración con las instancias estadounidenses en la investigación. Por su parte, directivos de la aerolínea indicaron que aún no existe una cifra definitiva de víctimas y que continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho como “terrible”.

Mientras avanzan las indagatorias, el accidente deja al descubierto los riesgos en la operación simultánea de aeronaves y vehículos en pista, así como la necesidad de revisar protocolos y fortalecer la comunicación.