BBVA acelera tarea para reducir uso de efectivo

Tal como lo mencionaron los banqueros durante la 89 Convención Bancaria, la reducción del uso de efectivo es una de las prioridades del sector. En ese contexto, BBVA México se encuentra en la tarea de acelerar la digitalización de pagos y convertirla en un motor de crecimiento económico.

“El reto es avanzar en la digitalización de pagos y cobros, reducir el uso de efectivo y ampliar la aceptación en pequeños comercios”, señaló la institución, al advertir que este proceso será clave para elevar la productividad, especialmente la de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El Dato: El asistente de Inteligencia Artificial “Blue” de BBVA resolvió más de 9.4 millones de consultas en un año, sumando los de la app y líneas telefónicas.

La apuesta del banco se sustenta en su escala digital. Al cierre del 2025, BBVA sumó más de 27 millones de clientes digitales, lo que lo posiciona como la mayor plataforma financiera, “esa escala nos permite combinar la solidez de un banco con la agilidad tecnológica y una experiencia digital. Por eso solemos decir que somos la fintech más grande del país: operamos con la escala de un banco y la velocidad de la tecnología”, señaló Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, en entrevista con La Razón.

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Según datos del banco, los usuarios ingresan en promedio una vez al día a la aplicación y sólo realizan alrededor de seis transferencias interbancarias al mes; es decir, si se quiere eliminar el uso del efectivo, es necesario eliminar las barreras de entrada.

“Hoy, más de 24 millones de clientes ya no pagan comisiones al operar en canales digitales, lo que ha incentivado la migración hacia estas plataformas. En paralelo, el banco ha integrado Inteligencia Artificial en su aplicación, permitiendo personalizar servicios a gran escala”, añadió Osuna Osuna.

100 mil mdp es el compromiso de inversión que tiene en ciberseguridad

Su asistente de Inteligencia Artificial “Blue”ha resuelto 3.3 millones de consultas de voz a través de la aplicación de dispositivos móviles y 6.1 millones con la Línea BBVA; otro avance en eliminar barreras de entrada se ha centrado en que, mientras aumenta el número de clientes, la comisión per cápita ha sido reducida y “cada vez más productos se originan digitalmente; al cierre del 2025 emitíamos cerca de 4 mil 200 tarjetas de crédito al día por canales digitales”.

Y aunque hay retos para avanzar en la digitalización de los pagos, BBVA considera que la tecnología es “la herramienta más potente” para aumentar la bancarización de las personas; no obstante, también debe fortalecer la seguridad en sus transacciones en línea o a través de la app.

Se debe fortalecer más la tecnología y la analítica para adelantarse a los riesgos, que los procesos internos sean robustos y que haya un trabajo conjunto con las autoridades; además, incrementar la educación financiera y digital.

“Invertimos de forma permanente y creciente en ciberseguridad. Este esfuerzo forma parte del compromiso de inversión de más de 100 mil millones de pesos en BBVA México enfocado, principalmente, en innovación e infraestructura tecnológica. Dentro de ese plan, una parte muy relevante se destina a fortalecer seguridad, resiliencia operativa y prevención de fraude, porque la digitalización sólo puede avanzar si los clientes tienen confianza en el sistema”, apunto el director general.