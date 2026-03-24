Irán nombra a Mohamad Baqer Zolqadr como titular del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El Gobierno de Irán designó este martes a Mohamad Baqer Zolqadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Alí Lariyani, quien murió la semana pasada en un bombardeo atribuido a Israel en el contexto de la ofensiva iniciada el 28 de febrero.

De acuerdo con agencias internacionales, el nombramiento cuenta con el aval del líder supremo Mojtaba Jamenei y fue formalizado mediante decreto presidencial.

Zolqadr, militar retirado, ocupaba hasta ahora un cargo en el Consejo de Discernimiento de Conveniencia, órgano encargado de mediar disputas institucionales en la República Islámica.

Iran has appointed Mohammad Bagher Zolghadr as the new secretary of its Supreme National Security Council. 🇮🇷 pic.twitter.com/mREWplbxQ1 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 24, 2026

La sustitución ocurre en un momento de alta tensión, tras la muerte de Lariyani, considerado una figura influyente dentro del sistema político iraní.

Su fallecimiento se inscribe en la estrategia israelí de debilitar la estructura de poder en Teherán, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

Por otro lado, la reconfiguración interna coincide con un endurecimiento de la postura iraní frente a eventuales negociaciones para poner fin al conflicto.

Según la agencia Reuters, fuentes de alto nivel en Teherán señalan que el país exigirá garantías contra futuros ataques, compensaciones por daños de guerra y control formal del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global.

Ilustración alusiva al Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Asimismo, Irán mantendría su negativa a limitar su programa de misiles balísticos, una de las principales demandas de Estados Unidos.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ya se han sostenido contactos “muy intensos” con Teherán; sin embargo, autoridades iraníes han negado que existan conversaciones directas.

A propósito, intermediarios como Egipto, Pakistán y Turquía han facilitado intercambios indirectos entre ambas partes, aunque sin avances concretos hasta el momento.

Incluso, fuentes citadas por Reuters indican que podrían celebrarse conversaciones en Islamabad en los próximos días.

Desde Israel, funcionarios consideran poco probable un acuerdo, al estimar que las posiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles, especialmente en materia nuclear y de defensa.

Con información de Reuters.

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