Israel plantea nueva frontera en Líbano

Soldados israelíes junto a tanques cerca del lado israelí de la frontera con Líbano, ayer.

EL MINISTRO de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó ayer que su país debería extender su frontera con Líbano hasta el río Litani, en medio de una escalada militar en el sur del territorio libanés. Sus declaraciones, las más explícitas hasta ahora desde un alto nivel del gobierno, plantean un posible cambio territorial en el marco de la ofensiva contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

“Lo digo categóricamente: la nueva frontera israelí debe ser la de Litani”, señaló el funcionario en un programa de radio, al tiempo que sostuvo que la campaña militar debe concluir con una “realidad completamente diferente”. Aunque un oficial del ejército evitó comentar sobre estas declaraciones, confirmó que las incursiones terrestres se mantienen limitadas a zonas cercanas a la frontera.

Soldados israelíes junto a tanques cerca del lado israelí de la frontera con Líbano, ayer. ı Foto: Reuters

A su vez, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones al atacar puentes y destruir viviendas en el sur de Líbano. Durante el fin de semana, un puente clave fue bombardeado, y el lunes se reportaron ataques adicionales contra otros cruces sobre el río Litani, afectando la conectividad hacia el norte del país.

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1,039 libaneses han muerto a manos del ejército israelí

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió previamente que Líbano podría enfrentar una “pérdida de territorio” si no desarma a Hezbolá. Sin embargo, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Smotrich.

Desde el lado libanés, un funcionario indicó que Beirut confía en la presión internacional para frenar la ofensiva, mientras el presidente Joseph Aoun ha propuesto conversaciones directas. El ejército israelí, por su parte, informó la captura de varios combatientes de Hezbolá al sur del Litani.

La destrucción de infraestructura ha generado preocupación internacional. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ha criticado los ataques, al considerar que el derecho internacional limita las acciones contra instalaciones civiles. Israel sostiene que sus operaciones buscan proteger a su población del norte.

En zonas fronterizas como Rmeish, autoridades locales reportan un deterioro en las condiciones de vida. La alcaldesa Hanna Amil señaló dificultades crecientes para acceder a suministros básicos, en medio de cortes de electricidad, escasez de agua y combustible, y rutas cada vez más restringidas.

Tel Aviv continúa con sus ataques

Por Redacción

EL EJÉRCITO de Israel anunció una nueva oleada de bombardeos contra objetivos en Teherán, en una escalada que coincide con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pausar por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní tras calificar como “productivas” sus conversaciones con Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que continuarán sus operaciones conforme a las directrices del gobierno. Apenas 40 minutos después del anuncio de Washington, confirmaron el inicio de una nueva fase de ataques contra lo que denominaron infraestructura del “régimen iraní” en la capital.

Una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, ayer. ı Foto: AP

De acuerdo con reportes, la intensidad de las explosiones en Teherán fue “sin precedentes”. A su vez, el ejército indicó que evitaría atacar instalaciones energéticas, lo que sugiere un alineamiento parcial con la postura estadounidense.

Entre los blancos alcanzados hay bases militares, centros de inteligencia y una instalación de producción de misiles vinculada al Ministerio de Defensa iraní, así como instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.