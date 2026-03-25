Asume cargo secretario de Seguridad Nacional

El nuevo secretario del DHS de EU, Markwayne Mullin, el 5 de marzo.

MARKWAYNE MULLIN juró ayer como secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la Casa Blanca, un día después de ser confirmado por el Senado. En la ceremonia, el presidente Donald Trump lo calificó como “gran patriota” y destacó su papel para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen.

El juramento fue tomado por la fiscal general Pam Bondi en el Despacho Oval, ante la familia del funcionario. Markwayne Mullin reconoció la presión del encargo y aseguró que su gestión será inmediata. “El fracaso no es una opción”, afirmó.

EL TIP: NUEVO secretario pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador entre ambas cámaras.

La confirmación se concretó con 54 votos a favor y 45 en contra. Los demócratas John Fetterman y Martin Heinrich respaldaron su nombramiento, mientras que el republicano Rand Paul votó en contra. Su llegada ocurre tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión enfrentó críticas por operativos migratorios y gastos.

Markwayne Mullin asume en un contexto de tensión política por la financiación del departamento, con negociaciones aún en curso. En su audiencia, prometió un liderazgo distinto, enfocado en empoderar a los agentes y exigir órdenes judiciales para operativos en domicilios. Su designación deja vacante su escaño, que será ocupado de forma provisional por Alan Armstrong.