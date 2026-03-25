Cuba denuncia el “chantaje” de EU en misión médica en AL

BARCO con activistas de una flotilla que vienen de México arriba a La Habana, ayer.

El Gobierno cubano elevó ayer el tono contra Washington al denunciar una estrategia de “feroz presión” y “chantaje” dirigida a países de América Latina y el Caribe para que rompan sus acuerdos de cooperación médica con la isla. La acusación se produce tras una cadena reciente de cancelaciones que, según La Habana, responde a una campaña sostenida de la administración estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que estas acciones buscan retirar a las brigadas médicas cubanas de la región y, con ello, limitar una de las principales fuentes de ingresos del país. De acuerdo con distintos cálculos, la exportación de servicios profesionales ha sido durante años uno de los pilares de captación de divisas, junto con el turismo y las remesas.

EL DATO: EL BANCO Central de Cuba (BCC) autorizó por primera vez a un grupo de empresas, privadas y una mixta, a utilizar criptomonedas para realizar pagos internacionales.

En las últimas semanas, Honduras, Guatemala y Jamaica cancelaron sus convenios de servicios médicos con Cuba. A éstos se suman Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, que han suspendido o modificado sus programas. Estados Unidos ha calificado estas misiones como “trabajos forzados”, argumento que la isla rechaza.

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Bruno Rodríguez sostuvo que la decisión de estos países afecta directamente a comunidades vulnerables que han dependido por décadas de la atención médica cubana. Además, cuestionó las promesas de apoyo alternativo al señalar que, según su postura, no se traducirán en beneficios reales para las poblaciones.

La presión sobre el sector médico se suma a otras medidas impulsadas desde enero por Washington, entre ellas un bloqueo petrolero que ha profundizado la crisis energética en Cuba. Esta política ha sido señalada por la ONU como contraria al derecho internacional.

A su vez, ayer arribó a La Habana el barco insignia del Convoy Nuestra América, tras cuatro días de travesía. La embarcación transportó 14 toneladas de alimentos y medicamentos, además de 73 paneles solares y una decena de bicicletas, como parte de una iniciativa que busca visibilizar la situación de la isla.

El grupo, integrado por 32 tripulantes de 10 países, fue recibido por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La caravana ha congregado a cientos de activistas y políticos que participaron en actividades y encuentros con autoridades, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel.

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Uno de los organizadores, el activista brasileño Thiago de Ávila, reconoció que la ayuda representa sólo una fracción de las necesidades del país, pero subrayó su valor simbólico como muestra de respaldo internacional.

El convoy, inspirado en iniciativas similares de apoyo humanitario, también ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla. No obstante, sus impulsores sostienen que busca llamar la atención sobre el impacto de las sanciones y promover la cooperación entre pueblos.

En los próximos días se espera la llegada de dos embarcaciones adicionales que partieron desde Isla Mujeres, retrasadas por condiciones climáticas. El movimiento pretende reforzar su mensaje en medio de un escenario de presiones externas.