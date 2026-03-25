Irán rechaza plan de alto al fuego de Estados Unidos

Irán desestimó el plan de Estados Unidos para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La postura de Irán se produjo mientras Israel lanzaba bombardeos aéreos sobre Teherán y Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más marines en la región.

La televisora estatal iraní en inglés, Press TV, citó a un funcionario anónimo diciendo que Irán rechazó la propuesta estadounidense. El reporte de Press TV se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán.

“Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, dijo el funcionario según Press TV. Añadió que Teherán continuará sus “golpes contundentes” en todo Oriente Medio.

#Iran sets conditions for a ceasefire, rejecting recent U.S. proposals.



​Key demands include:

Complete end to aggression

Guaranteed war reparations

Region-wide ceasefire for all fronts

Sovereignty over the Strait of #Hormuz

​Full details in the attached image.#Ceasefire pic.twitter.com/fvcNI1FJQG — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026

Anteriormente, dos funcionarios de Pakistán describieron la propuesta estadounidense de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Algunos de esos puntos eran innegociables en incluso antes de la guerra: Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Irán presentó por su parte, un plan de apenas cinco puntos para un cese el al fuego elaborado por el funcionario. Entre las propuestas incluye medidas que garanticen no más guerras contra el país, parar asesinatos, fin de las hostilidades, reparación de guerra y la soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo y han avivado temores de una crisis energética global, lo que a su vez ha presionado a Estados Unidos para encontrar una forma de poner fin al bloqueo y calmar los mercados.

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LMCT