Argentina incluye al CJNG en lista terrorista

El gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Este registro, se señaló, permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia argentina, en el que se indicó que la designación se sustenta en reportes de seguridad sobre actividades ilícitas transnacionales.

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El documento señala que la medida se basa en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas.

El Gobierno argentino indicó que la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el registro responde a una estrategia de cooperación internacional y control financiero frente a organizaciones criminales con operaciones fuera de sus países de origen.

El Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento forma parte del sistema legal argentino para combatir el terrorismo y su financiamiento y permite coordinar acciones entre autoridades judiciales, financieras y de seguridad. La normativa establece que el registro tiene como fin facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

La inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el registro habilita la aplicación de medidas destinadas a impedir que el sistema financiero argentino sea utilizado por integrantes o colaboradores de la organización criminal.

Las autoridades argentinas informaron que las principales sanciones conta el Cártel Jalisco Nueva Generación incluyen:

Congelamiento de activos y bienes vinculados al grupo

Prohibición de realizar operaciones financieras

Bloqueo de transferencias y movimientos bancarios

Intercambio de información con organismos internacionales

Monitoreo de operaciones económicas relacionadas con personas físicas o morales vinculadas con la organización

La legislación argentina establece que la inclusión de una organización en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento no requiere sentencia penal firme cuando existan indicios consistentes y verificados sobre actividades que representen una amenaza para la seguridad nacional o el orden público.

La medida permite a las autoridades financieras y de seguridad aplicar controles preventivos sobre operaciones económicas consideradas de riesgo y coordinar acciones con agencias internacionales dedicadas a la prevención del terrorismo y el crimen organizado.

La declaración del Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista en Argentina ocurrió semanas después de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, durante un operativo de seguridad realizado el 22 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes dirigió el Cártel Jalisco Nueva Generación desde su fundación hasta su muerte en 2026 y fue identificado por autoridades de México y Estados Unidos como líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Tras el operativo, se registraron bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones del país relacionados con la estructura del grupo criminal, de acuerdo con reportes de autoridades de seguridad.

La designación del Cártel Jalisco Nueva Generación se suma a otras decisiones adoptadas por el gobierno argentino en materia de seguridad y combate al financiamiento de organizaciones criminales.

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FGR