Ataque naval en el Caribe deja 4 personas muertas

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en foto de archivo.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron ayer un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, como parte de una ofensiva que ha dejado más de 160 muertos desde septiembre de 2025.

El Comando Sur informó que la operación se ejecutó tras confirmar, mediante inteligencia, que la nave transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas y participaba activamente en estas actividades. Durante la acción murieron cuatro hombres, identificados como “narcoterroristas”, mientras que ningún elemento militar estadounidense resultó herido.

El operativo fue encabezado por el general Francis L. Donovan y llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta denominada Lanza del Sur, bajo lo que el propio comando describió como un “ataque cinético letal”. La acción ocurre apenas cinco días después de un operativo similar en el Pacífico Oriental, donde tampoco se detallaron víctimas mortales.

El Tip: La campaña de bombardeos desde barcos comenzó en el mar Caribe el 2 de septiembre y se extendió al océano Pacífico Oriental en octubre.

Con este nuevo bombardeo, suman más de 41 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en una estrategia impulsada desde septiembre pasado. Según cifras oficiales, estas operaciones han dejado al menos 163 personas muertas.

Sin embargo, en ninguno de los casos el Gobierno de EU ha presentado pruebas que acrediten la relación directa de las embarcaciones y sus tripulantes con actividades de narcotráfico. Esta falta de evidencia ha intensificado el debate internacional.

163 Personas han muerto en los ataques de EU

Expertos en derecho y organizaciones de derechos humanos advierten que estos operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de acciones letales contra civiles sin una amenaza inmediata comprobada. La política se enmarca en la postura del Gobierno de considerar a estos grupos como “narcoterroristas” dentro de una estrategia de seguridad.