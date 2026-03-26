Prevén crear un “Gran Israel” en la región

El líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, denunció ayer un supuesto proyecto impulsado por Israel y Estados Unidos para establecer un “Gran Israel” con expansión territorial desde el río Éufrates hasta el Nilo, lo que incluiría territorio del Líbano y representaría, a su juicio, una amenaza directa a la soberanía regional.

En un mensaje difundido por canales afines al grupo, Naim Qassem afirmó que este escenario obliga a su organización a enfrentar una disyuntiva: rendirse y ceder territorio o mantener la confrontación para impedir la consolidación de ese proyecto. Aseguró que la resistencia es la única vía para evitar la pérdida de soberanía, dignidad y futuro para las próximas generaciones.

Sus declaraciones se producen en medio de una nueva operación terrestre israelí en el sur del Líbano, donde Hezbolá intenta contener el avance militar ante indicios de que Israel busca establecer una presencia prolongada en la franja fronteriza. La ofensiva ha incrementado la tensión en la zona y ha generado preocupación por una posible escalada de mayor alcance.

Naim Qassem subrayó que la respuesta no puede recaer sólo en su organización, por lo que llamó a la unidad nacional. En ese sentido, instó al Gobierno, al Ejército y a las distintas comunidades religiosas y fuerzas políticas a coordinarse para frenar cualquier intento de ocupación. “La unidad nacional disuadirá al enemigo de ocupar nuestro país”, sostuvo.

Cartel muestra al fallecido comandante militar de Hezbolá, Imad Mughniyeh, el 5 de marzo. ı Foto: AP

El líder del grupo también rechazó la iniciativa del presidente Joseph Aoun de abrir negociaciones con Israel para poner fin al conflicto, al considerar que dialogar en medio de ataques equivale a aceptar una rendición impuesta. En la misma línea, criticó la propuesta estatal para desarmar a Hezbolá, al advertir que concentrar las armas en manos de un Estado debilitado pondría en riesgo la defensa del país.

A su vez, Irán comunicó a intermediarios que cualquier acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos e Israel debe incluir a Líbano y contemplar el fin de las ofensivas contra Hezbolá. Fuentes regionales indicaron que Teherán evalúa una propuesta estadounidense sin rechazarla de forma definitiva, mientras busca vincular el cese de hostilidades en distintos frentes del conflicto.

El enfrentamiento se intensificó tras los ataques iniciados a finales de febrero, cuando Hezbolá abrió fuego contra Israel en apoyo a Irán, lo que derivó en una campaña aérea y terrestre israelí.