Washington presiona en cesión del Donbás

Fuego y humo se elevan tras el ataque con drones rusos en Ucrania el miércoles.

Estados Unidos condicionó su oferta de garantías de seguridad para un eventual acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda a Rusia toda la región del Donbás, reveló ayer el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista con Reuters.

La propuesta surge en medio del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado cientos de miles de muertos y zonas devastadas.

El mandatario ucraniano reiteró que cualquier acuerdo requiere compromisos sólidos de sus aliados para evitar una nueva ofensiva rusa. Señaló que persisten dudas, como el financiamiento para mantener su capacidad militar y la respuesta internacional ante una futura agresión.

Volodimir Zelenski advirtió que retirarse del Donbás pondría en riesgo no sólo a Ucrania, sino a Europa, al ceder posiciones estratégicas a Moscú. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantiene el control total de la región como objetivo central de la guerra.

Aunque el avance ruso ha sido lento, analistas consideran que conquistar completamente la zona implicaría altos costos humanos. El líder ucraniano también alertó que Rusia apuesta a un eventual retiro del respaldo estadounidense si se estancan las negociaciones.