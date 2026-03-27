¿Cuáles fueron las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos?

La última petición de Noelia antes de la eutanasia

Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que recibió la eutanasia en marzo de 2026, no fueron un discurso largo ni una despedida elaborada. Fueron, más bien, una declaración breve pero contundente que resumía todo su proceso: quería morir en paz y dejar de sufrir.

En sus intervenciones finales —incluida su última entrevista difundida días antes del procedimiento— reiteró una idea central que marcó su decisión: “Quiero morirme en paz”. A esto se suma otra frase que también sintetiza su postura frente a la exposición mediática de su caso: “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida”.

Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia este 26 de marzo ı Foto: Captura de pantalla / YAS

Sus últimas expresiones no solo funcionan como despedida, sino como una postura clara frente a su situación. Noelia llevaba años viviendo con paraplejia y dolor crónico, tras un hecho violento que marcó su vida. Durante más de 600 días sostuvo su solicitud de eutanasia, incluso frente a obstáculos legales y familiares.

En ese contexto, sus palabras finales reflejan una decisión firme que se mantuvo a lo largo del tiempo, una búsqueda de alivio ante un sufrimiento constante y una defensa clara de su autonomía personal.

Insistió hasta el final en que se trataba de una decisión individual, sin intención de influir en otras personas o convertirse en un símbolo del debate público.

Una despedida sin protagonismo

Uno de los aspectos más relevantes es que Noelia evitó convertir su muerte en un acto mediático. A pesar de la atención que generó su caso, optó por un cierre íntimo y bajo sus propios términos. Incluso pidió que su familia no estuviera presente en el momento final, en un intento por evitarles un mayor impacto emocional.

Su mensaje final, lejos de la polémica, fue directo y personal: morir en paz, sin más sufrimiento.

Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos pueden resumirse en una idea simple pero profunda: quería descansar, dejar de sufrir y hacerlo en paz. Esa frase, repetida hasta el final, terminó definiendo tanto su historia como el debate que generó.

Noelia Castillo Ramos y su madre ı Foto: Captura de pantalla / YAS

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MSL