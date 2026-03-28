Atacan central nuclear iraní; sin fugas ni víctimas

Un edificio resultó dañado en Teherán tras un ataque aéreo conjunto entre EU e Israel, ayer por la noche.

La ofensiva militar en Medio Oriente sumó un nuevo episodio este viernes, luego de que Estados Unidos e Israel atacaran instalaciones nucleares en el centro de Irán. En respuesta, atacó una base en Arabia Saudita, hiriendo a militares estadounidenses y dañando aviones.

Al menos 10 miembros del servicio de EU resultaron heridos en un ataque iraní contra la Base Aérea Prince Sultan en Arabia Saudita, dijo a CNN un funcionario estadounidense. No murió ninguno, dijo.

Según autoridades iraníes, los bombardeos de EU e Israel impactaron el complejo de agua pesada de Jondab y una planta de producción de concentrado de uranio en Ardakan, sin que se registraran muertos ni fugas radiactivas.

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El Tip: La confrontación entre ambos bandos sigue escalando, mientras crece la preocupación internacional por el riesgo de una mayor desestabilización en la región.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó los ataques, aunque con una descripción distinta. Aseguró que su fuerza aérea golpeó una instalación clave para la producción de materias primas, necesarias en el enriquecimiento de uranio. Según las Fuerzas de Defensa, el objetivo fue debilitar el programa nuclear iraní, al afectar el suministro de insumos esenciales para el desarrollo de armas.

Por su parte, el dirigente regional iraní, Hasan Qamari, consideró que estos ataques reflejan “la desesperación” de los adversarios ante los avances científicos e industriales de la República Islámica y aseguró que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales.

En la misma línea, la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó los daños en la planta de Ardakan, pero insistió en que no hubo liberación de material radiactivo, por lo que descartó riesgos para la población.

No es la primera vez que instalaciones de este tipo son atacadas en el actual conflicto. La planta nuclear de Natanz ya ha sido bombardeada en dos ocasiones en las últimas semanas.

Como respuesta, el gobierno de Irán ha lanzado misiles y drones contra territorio israelí, incluyendo ataques dirigidos hacia Dimona, zona cercana a instalaciones nucleares de Israel.