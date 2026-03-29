Estiman 8 millones de asistentes en protestas globales anti-Trump; registran detenciones y altercados

Protestas 'No Kings' son en contra de las políticas del presidente de EU, Donald Trump, y contra la llamada "ultraderecha".

Las manifestaciones en contra de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, conocidas como No Kings, juntaron aproximadamente ocho millones de asistentes en los más de tres mil 300 eventos repartidos a lo largo del país, y en otras ciudades del mundo, según los organizadores.

Según Britt Jacovich, director de comunicación de Move On, una de las agrupaciones organizadoras del evento, estas cifras representan el mayor número de asistencia registrado en una jornada de protesta de No Kings, que ayer celebró su tercera edición.

Al evento central en St. Paul, Minnesota, acudieron personalidades políticas opositoras a Trump, como Tim Walz e Ilhan Omar, así como figuras del entretenimiento, entre ellas Robert DeNiro, Tom Morello, Jane Fonda, Bruce Springsteen, entre otros.

Un muñeco que representa al presidente de EU, Donald Trump, en una marcha de 'No Kings'. ı Foto: Reuters

No obstante, según reportes de diversos medios, la jornada no estuvo exenta de altercados, choques con las autoridades e incluso detenciones.

Tan solo en Los Angeles, California, donde se registró una asistencia de al menos 50 mil manifestantes, se reportó la detención de 75 personas, entre ellas ocho menores de edad, por diversos altercados.

Algunos de estos manifestantes se congregaron frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Angeles, el cual ha sido el punto central de varias protestas contra el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una de las principales demandas de los opositores a Trump.

Altercados durante manifestaciones 'No Kings' en Los Angeles, California. ı Foto: Reuters

Fue en esta ciudad que se reportaron los altercados más graves de la jornada de manifestación, incluso con agentes federales intentando dispersar a los inconformes con gas lacrimógeno, lo cual dejó un menor herido.

Por otro lado, en Las Vegas se reportaron siete detenciones por cargos relacionados con la alteración del orden público. En este caso, se reportó que transeúntes lanzaron piedras contra los manifestantes.

En Denver, Colorado, fueron detenidas tres personas por cargos como destrucción de propiedad pública, agresión en segundo grado y portación ilegal de arma.

Aspecto de la manifestación 'No Kings' en St. Paul, Minnesota, centro simbólico de la jornada para su tercera edición. ı Foto: Reuters

En Portland, Oregon, también fueron detenidas tres personas, quienes fueron sorprendidas vandalizando las instalaciones del ICE en esta ciudad.

Finalmente, en Nueva York, se detuvo a un masculino por presuntamente amenazar con actos de terrorismo, toda vez que, según sus testimonios, había viajado a esta ciudad para atacar a agentes federales.

Autoridades estadounidenses no han brindado un balance completo de los detenidos durante esta jornada de protesta.

En Ciudad de México también se llevó a cabo una protesta bajo el nombre de No Kings, en la cual no se reportaron incidencias.

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