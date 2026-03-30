Detenciones sacuden protestas “No Kings”

Policía arresta a una manifestante disfrazada de la Estatua de la Libertad, el sábado.

Más de 80 personas fueron detenidas en Estados Unidos tras una nueva jornada de protestas del movimiento “No Kings”, una movilización que se extendió por todo el país y que volvió a colocar en el centro del debate las políticas del presidente Donald Trump, en un contexto de creciente tensión social.

Los mayores arrestos se concentraron en Los Ángeles, California, donde medios locales como Los Angeles Times y NBC reportaron más de 70 detenciones durante una manifestación que reunió a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad. De acuerdo con autoridades, 66 adultos fueron arrestados por no acatar la orden de dispersión, una persona por posesión de arma blanca y ocho menores fueron detenidos bajo el mismo cargo.

El Dato: La policía informó que entre los arrestados había ocho menores de edad. También una mujer disfrazada de la Estatua de la Libertad quien sonreía mientras era detenida.

Aunque la mayoría de las protestas transcurrieron de forma pacífica, en esa ciudad se registraron episodios de confrontación cuando algunos manifestantes lanzaron piedras, botellas y bloques de concreto contra elementos de seguridad. Ante ello, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión y utilizó gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta frente al Centro Metropolitano de Detención.

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Las autoridades precisaron que no hubo personas lesionadas entre los detenidos, aunque un agente resultó con cortes y contusiones leves. En la calle Alameda, fuerzas federales intervinieron luego de que manifestantes arrojaran objetos por encima de las vallas de resguardo, lo que intensificó la respuesta policial.

Por su parte, el asistente de la fiscal general en el distrito central de California, Bill Essayli, advirtió que agentes federales comenzaron a detener a quienes participaron en agresiones contra oficiales. Señaló que las acciones están documentadas en video, lo que permitirá sustentar los procesos correspondientes.

En Denver se reportaron ocho arrestos, mientras que en Portland se contabilizaron al menos dos y en Dallas uno más, de acuerdo con reportes de medios locales. En Florida, simpatizantes del magnate confrontaron a manifestantes cerca de Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump, aunque no se registraron agresiones físicas.

El movimiento “No Kings” logró convocar, según sus organizadores, a cerca de ocho millones de personas en más de 3 mil 300 protestas realizadas en los 50 estados del país. Las movilizaciones también se extendieron fuera de Estados Unidos, con concentraciones en Italia, Francia, Alemania y España.

La protesta principal se llevó a cabo en Minneapolis, Minnesota, donde decenas de miles de personas se congregaron en medio de la indignación por casos recientes relacionados con el uso de la fuerza por parte de autoridades migratorias.

Los manifestantes denunciaron una “guerra ilegal” iniciada hace un mes contra Irán, además de señalar el impacto económico por el aumento en combustibles y la inflación. También reiteraron críticas contra el ICE y la Patrulla Fronteriza.