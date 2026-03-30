Irán se arroga definir el fin de la guerra que cumple un mes

Se observa humo tras el ataque a los depósitos de combustible de Shahran, el 8 de marzo.

A un mes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto entró en una fase de mayor intensidad, marcada por amenazas directas, operaciones militares sostenidas y un endurecimiento del discurso político en ambos frentes. Mientras Teherán insiste en que está preparado para un enfrentamiento prolongado, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó la apuesta al plantear abiertamente el control de recursos energéticos iraníes.

Las autoridades iraníes endurecieron su discurso al afirmar que el conflicto no terminará en el corto plazo y que su desenlace dependerá de las decisiones de Teherán. Un alto funcionario de seguridad sostuvo que el país está preparado para sostener operaciones ofensivas durante un periodo prolongado, en contraste con las estimaciones de Washington.

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“Ésta es nuestra guerra, y no dejaremos de defendernos hasta que le enseñemos a Trump y a Netanyahu una lección histórica”, afirmó el funcionario, quien desestimó como poco creíbles los cálculos estadounidenses sobre una resolución en semanas. En días pasados, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el conflicto podría concluir en ese lapso, al asegurar que Irán saldría debilitado.

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Asimismo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Washington de actuar con duplicidad. “El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre”, advirtió. En ese sentido, aseguró que las fuerzas iraníes están listas para enfrentar cualquier incursión en su territorio.

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Las advertencias también alcanzan el frente naval. Mandos iraníes señalaron que el portaaviones USS Abraham Lincoln sería atacado si entra en rango de acción, mientras aseguran mantener control sobre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, puntos clave para el comercio energético global.

Más tarde, Donald Trump reveló en entrevista con el Financial Times que su objetivo estratégico incluye el control del petróleo iraní. “Para ser sincero, lo que más me gusta es extraer el petróleo de Irán”, afirmó. El magnate incluso abrió la posibilidad de una acción directa sobre la isla de Jarg, principal centro de exportación de crudo del país persa. “Tal vez tomemos la isla de Jarg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, dijo, al tiempo que minimizó las capacidades defensivas iraníes en esa zona.

También afirmó que las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, facilitadas por “emisarios” paquistaníes, continúan y muestran avances positivos. Sin embargo, se negó a ofrecer detalles específicos cuando se le preguntó si se podría alcanzar un acuerdo de alto al fuego para reabrir el estrecho de Ormuz en los próximos días.

“Nos quedan unos 3 mil objetivos, hemos bombardeado 13 mil, y otros dos mil por atacar”, dijo el mandatario estadounidense al medio, y añadió: “Se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez”.

Asimismo, afirmó que ha habido un “cambio de régimen” en Irán durante el transcurso de la guerra. “Hemos tenido un cambio de régimen, si ya lo miran, porque un régimen fue diezmado, destruido, están todos muertos”, dijo el republicano a los periodistas a bordo del Air Force One.

“El régimen que le siguió está en su mayoría muerto, y el tercer régimen, estamos tratando con gente diferente a cualquiera con la que se haya tratado antes. Es un grupo de gente totalmente distinto. Así que yo consideraría eso un cambio de régimen y, francamente, han sido muy razonables”, dijo.

El Dato: Según fuentes, las conversaciones iniciales entre Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se centraron en propuestas para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación.

Riesgos regionales. El conflicto también se ha regionalizado. Hezbolá y los hutíes de Yemen han intensificado ataques, mientras países del Golfo reportan interceptaciones de misiles y drones. En Israel, impactos en zonas industriales y residenciales han dejado heridos y generado preocupación por riesgos químicos.

En medio de este escenario, Pakistán impulsa contactos diplomáticos con apoyo de Turquía, Egipto y Arabia Saudita para buscar una salida negociada. No obstante, la falta de acuerdos concretos y el incremento de amenazas militares mantienen abierta la posibilidad de una escalada mayor.

Tras las conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de la región, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que habían abordado posibles vías para poner fin de forma temprana y definitiva a la guerra en la región, así como la posibilidad de celebrar conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

EU alista incursiones terrestres

Por Redacción

EL PENTÁGONO se prepara para posibles operaciones terrestres limitadas en Irán, que incluirían incursiones en la isla de Jarg y zonas cercanas al estrecho de Ormuz, según funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post.

Los planes contemplan el uso de fuerzas especiales e infantería, sin llegar a una invasión a gran escala, aunque exponen a las tropas a misiles, drones y explosivos. La Casa Blanca aclaró que estos preparativos no implican una decisión tomada por el presidente Donald Trump.

A su vez, Estados Unidos reforzó su presencia en Oriente Medio. El Comando Central informó del despliegue de 3 mil 500 soldados adicionales a bordo del USS Tripoli, junto con aeronaves y recursos de anfibios.

Las discusiones dentro de la administración incluyen la posible toma de la isla de Jarg, clave para la exportación de petróleo iraní, y acciones para neutralizar amenazas contra rutas marítimas.

El escenario se desarrolla en medio de esfuerzos diplomáticos impulsados por Pakistán, que busca mediar entre Washington, Israel y Teherán.

Tel Aviv amplía control en sur libanés

Por Redacción

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció ayer la ampliación de la zona de seguridad en el sur del Líbano, una decisión que anticipa una mayor presencia militar en territorio vecino en medio de la tensión regional.

El mandatario afirmó que la medida busca “frustrar la amenaza de invasión” y mantener alejados los misiles antitanque de la frontera norte de Israel. Señaló que el grupo chií Hezbolá aún conserva capacidad para lanzar cohetes, lo que motivó a su gobierno y a mandos militares a reforzar la estrategia para neutralizar esa amenaza.

Benjamin Netanyahu aseguró que su administración busca “cambiar radicalmente” la situación en la frontera con Líbano, en una zona marcada por enfrentamientos recurrentes. En ese contexto, defendió la expansión de los llamados cinturones de seguridad en áreas consideradas estratégicas.

Humo tras un ataque israelí en Líbano, el 28 de marzo ı Foto: Reuters

El líder israelí también mencionó operaciones en otros frentes, al señalar que su país ha establecido tres cinturones de seguridad en territorios como Siria y la Franja de Gaza, con el objetivo de contener riesgos para su seguridad.

Además, sostuvo que actores como Irán, Hezbolá y Hamas han perdido fuerza frente a las acciones militares israelíes, al describirlos como enemigos debilitados que buscan mantenerse.

El anuncio refuerza el escenario de presión militar en el norte de Israel, en medio de un contexto regional marcado por conflictos activos y tensiones persistentes.

Crece presión global por paso en Ormuz

Por Redacción

UN TOTAL de 27 países se sumaron a la declaración impulsada por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón para garantizar el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto con Irán.

La coalición condenó los ataques contra buques comerciales y las agresiones a instalaciones de petróleo y gas, además de señalar el cierre de facto del paso estratégico por fuerzas iraníes. También expresó su disposición a contribuir a esfuerzos que aseguren la navegación, aunque se distancia de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de abrir la ruta por la fuerza.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz ı Foto: Especial

El grupo instó a Irán a cesar amenazas como la colocación de minas, ataques con drones y misiles, así como cualquier intento de bloquear el paso. Advirtió que la interrupción del flujo energético representa un riesgo para la paz y la seguridad internacionales.

A su vez, el director del Instituto Americano del Petróleo, Mike Sommers, advirtió que la reapertura del estrecho de Ormuz es clave para contener el alza de precios. Alertó además que una eventual intervención de rebeldes hutíes en el Mar Rojo podría agravar la crisis energética global.

El escenario refleja creciente preocupación internacional por el impacto del conflicto en los mercados y las cadenas de suministro.

Israel bloquea misa en el Santo Sepulcro

› Redacción

LA POLICÍA israelí impidió ayer el acceso al Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al cardenal Pierbattista Pizzaballa cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, en un hecho que el Patriarcado Latino calificó como inédito en siglos.

El líder católico en Tierra Santa fue detenido junto al Custodio Francesco Ielpo mientras se trasladaban de forma privada, sin procesión ni acto ceremonial. El Patriarcado denunció que por primera vez se impidió a las autoridades eclesiásticas celebrar esta ceremonia en uno de los días más sagrados del calendario cristiano.

El Tip: Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos “cerraría” cualquier intento de Irán de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

La restricción ocurre en medio de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán, contexto en el que permanecen cerrados los principales lugares santos de Jerusalén, incluido el complejo de la mezquita de Al Aqsa, el Muro de los Lamentos y el propio Santo Sepulcro. Además, las autoridades limitaron las reuniones a menos de 50 personas, lo que derivó en la suspensión de la tradicional procesión desde el Monte de los Olivos.

El Patriarcado calificó la medida como un “grave precedente” y un acto desproporcionado que vulnera la libertad de culto, pese a que la Iglesia había cancelado actos públicos y preparado transmisiones remotas para cumplir con las restricciones.

Fieles católicos asisten a misa del Domingo de Ramos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, ayer. ı Foto: AP

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, justificó la decisión por motivos de seguridad y aseguró que no hubo mala intención. Más tarde señaló que el cardenal católico Pierbattista Pizzaballa, tendrá “acceso pleno e inmediato” a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.

Mientras que Pizzaballa afirmó que el incidente ocurrió sin enfrentamientos y en un tono respetuoso, aunque subrayó la necesidad de equilibrar la seguridad con el derecho a la oración.

La medida generó reacciones internacionales. Gobiernos como Italia, Francia y España, así como representantes de la Unión Europea y Estados Unidos, expresaron rechazo y pidieron garantizar la libertad religiosa. A su vez, la Autoridad Palestina denunció un “crimen” que afecta a creyentes y vulnera compromisos internacionales.

Asimismo, el episodio se suma a restricciones recientes durante el Ramadán, cuando fieles musulmanes también enfrentaron limitaciones para acceder a sus lugares sagrados, en un contexto de creciente tensión en Jerusalén.