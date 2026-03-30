Petrolero ruso llega a Cuba con 650 mil barriles de crudo, con visto bueno de EU

Vista de La Habana, Cuba, en medio de los apagones provocados por crisis en la isla, por bloqueo petrolero.

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado de 650 mil barriles de crudo, llegó este lunes a Cuba, con lo que se busca aliviar la crisis energética que vive la isla a causa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, país que, por esta ocasión, permitió la llegada del combustible.

Así lo reportó la agencia rusa Interfax, que confirmó la llegada después de que, el fin de semana, el envío del buque permaneciera como un reporte extraoficial de agencias internacionales.

De esta forma, el Gobierno ruso aseguró que el buque cargado de cerca de 100 mil toneladas métricas de crudo se encuentra en Matanzas, Cuba, en espera de descarga.

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Buques con ayuda de México llegan a Cuba. ı Foto: Reuters

A propósito de la ayuda a Cuba, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a Interfax que el gobierno ruso seguirá trabajando para aliviar la crisis en la isla caribeña, situación que, aseguró, “no puede dejarnos indiferentes”.

“En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello”, dijo Peskov a la prensa.

La llegada del buque ruso cargado de crudo a Cuba llamó la atención de la comunidad internacional, pues representa el único envío de este tipo que se ha permitido por Estados Unidos, país que impuso un bloqueo al traslado del combustible a la isla, en forma de aranceles.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

Ayer, el diario The New York Times reportó que Estados Unidos estaría abierto a permitir la llegada del crudo ruso a Cuba, ante la comprensión del presidente Donald Trump de que la isla está viviendo una situación de crisis ante la falta de energía.

Al respecto, el portavoz del Kremlin aseguró que la decisión fue planteada previamente con representantes de Estados Unidos.

“De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses”, explicó Peskov a la prensa.

La llegada del primer buque con crudo a Cuba representa un alivio a la situación que vive la isla, con constantes apagones, racionamiento estricto de gasolina y riesgos sanitarios, consecuencias del bloqueo estadounidense.

La crisis ha provocado protestas en Cuba, en medio de tensiones entre este país y Estados Unidos, país que ha amagado con intervenir en la primera como lo hizo con Venezuela el 3 de enero.

Mientras tanto, Moscú ha dejado abierta la puerta a enviar más crudo a Cuba, uno de sus aliados estratégicos en América Latina.

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