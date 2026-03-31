Choque con España por conflicto

Un avión de reabastecimiento aéreo KC-135 de la Fuerza Aérea de EU, en una foto de archivo.

LA CASA BLANCA afirmó ayer que no necesita apoyo de España para su operación militar en Irán, luego de que el gobierno español ordenara cerrar el espacio aéreo a vuelos militares estadounidenses vinculados al conflicto.

Un funcionario de la administración de EU aseguró que las Fuerzas Armadas “cumplen o superan” sus objetivos en la Operación Furia Épica, sin requerir ayuda externa. La decisión responde al endurecimiento de la postura española frente a la ofensiva en Medio Oriente.

La restricción se suma al veto al uso de las bases de Rota y Morón, instalaciones de uso conjunto entre ambos países. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que Madrid comunicó desde el inicio que no permitirá el uso de su territorio ni infraestructura en una guerra que considera “ilegal e injusta”.

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El Tip: El Pentágono realizará una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán hoy, la primera en dos semanas.

Las autoridades españolas precisaron que la medida no afecta vuelos comerciales, sino exclusivamente operaciones militares relacionadas con el conflicto. La decisión elevó la tensión bilateral y provocó reacciones desde Washington.

Donald Trump, ha criticado a España y amagado con represalias comerciales. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país revisará la relación con la OTAN tras la guerra, al cuestionar que aliados nieguen facilidades estratégicas.

España mantiene su rechazo a la intervención y se posiciona como uno de los gobiernos europeos más críticos de la ofensiva contra Irán.