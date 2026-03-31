Israel impone pena de muerte a los palestinos

Benjamin Netanyahu (Izq.) e Itamar Ben Gvir, el 19 de marzo de 2025.

El Parlamento israelí, la Knéset, aprobó ayer una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas palestinas declaradas culpables de asesinato terrorista, en una decisión que ha desatado críticas de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La iniciativa fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, y obliga, salvo excepciones no definidas, a tribunales militares a imponer la pena a palestinos de Cisjordania ocupada. En contraste, los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes podrán optar por cadena perpetua bajo condiciones adicionales, lo que es señalado como un esquema desigual.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, respaldó la reforma impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien celebró la aprobación en el pleno. Minutos después, se reportó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la zona de Tel Aviv.

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Durante el debate, el diputado opositor Matti Sarfatti calificó la ley como “populista, inmoral y no igualitaria”, además de considerarla inconstitucional. En la misma línea, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la norma podría derivar en ejecuciones discriminatorias.

La Autoridad Palestina denunció la medida como una “escalada peligrosa”, mientras que la ONU instó a su derogación inmediata al considerar que viola el derecho internacional.