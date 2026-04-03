¿A qué distancia de la Luna está el Artemis 2 HOY 3 de abril?

Imagen de cuando Orion, parte de la misión Artemis 2, dejó la Tierra.

En un hito para la exploración espacial durante el siglo XXI, y un evento sobre el que el mundo entero ha puesto los ojos, la misión Artemis 2 sigue su trayecto hacia la Luna, en el primer viaje de este tipo que se realiza desde 1972.

La misión Artemis 2 despegó el 1 de abril con dirección a nuestro satélite natural con el objetivo de sentar un precedente para la exploración espacial, y apoyar futuras misiones que, eventualmente, permitan profundizar las investigaciones sobre la Luna.

Lanzamiento de Artemis 2. ı Foto: Reuters

Si la misión Artemis 2 resulta en un retorno seguro, otras misiones como Artemis 3 podrían practicar acoplarse con un módulo de aterrizaje, lo que, eventualmente, permitiría el regreso del ser humano al satélite natural.

TE RECOMENDAMOS: Observan imágenes de la Tierra Tripulantes de Artemis II logran maniobra y van de camino a la luna

¿Qué tan lejos está Artemis 2 de la Luna HOY 3 de abril?

La noche de ayer, jueves 2 de abril, Artemis 2 dio un paso fundamental en su trayecto hacia la Luna al dejar atrás la órbita terrestre y entrar oficialmente en ruta hacia el satélite natural.

Como lo reportaron medios especializados, Artemis 2 completó exitosamente la maniobra Inyección Trans-Lunar (TLI, por sus siglas en inglés), por la cual se le dio a la nave Orion el impulso necesario para escapar de la gravedad de la Tierra.

Así, por primera vez en más de 50 años hay seres humanos viajando hacia el espacio profundo, con dirección a la Luna, desde donde intentarán un regreso exitoso a la Tierra.

Habiendo aclarado este punto, ¿qué tan lejos está Artemis de la Luna hoy, 3 de abril? De acuerdo con el micrositio AROW de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA), que da seguimiento a esta misión, al corte de las 10:00 horas (CDMX) de este día Artemis 2 se encuentra a 164 mil 400 millas de la Luna.

Cifras del avance de Artemis 2, consultadas a las 10:00 horas (CDMX) del viernes 3 de abril, en el micrositio Arow de la NASA. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior equivale a unos 264 mil 570 kilómetros de distancia entre la nave Orion y el satélite natural.

Artemis 2 se encuentra a unos 264 mil 570 kilómetros de la Luna, y se prevé que la misión se complete en un día con 17 horas

Asimismo, según la misma fuente, la misión, hasta el momento, ha durado un día y 17 horas. Sería aproximadamente entre el domingo y el lunes cuando Artemis 2 estaría llegando a la Luna.

Según medios especializados, durante este trayecto, la tripulación de Artemis 2 se está preparando con diferentes actividades ante su llegada a la Luna, entre ellas simulacros de reanimación cardiopulmonar (RCP) y entrenamientos para combatir la pérdida de masa muscular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am