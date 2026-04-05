‘Abran el Estrecho, malditos locos, o arderán en el Infierno’, advierte Trump a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró por segunda ocasión su ultimátum a Irán para que termine con su bloqueo de facto al Estrecho de Ormuz, y dijo que, de no cumplir, el país persa “arderá en el infierno”.

En una breve publicación en su red social Truth, Trump se refirió nuevamente al ultimátum de 48 horas que fijó el domingo para que Irán alcance un acuerdo con Washington o, en su defecto, reabra el paso por el Estrecho de Ormuz.

A propósito, dijo que el martes, día en el que terminaría el plazo, sería “Día de la Planta de Energía y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”. Aunque no dio más contexto de esta frase, sugiere una posible intervención contra infraestructura energética en el país persa en caso de que este no permita el paso de crudo por el Estrecho de Ormuz.

“¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o estarán viviendo en el infierno—¡YA VERÁN! Alabado sea Alá”, abundó Trump en la misma publicación.

Posteriormente, el presidente hizo otra publicación en donde, sin ningún tipo de explicación, publicó una fecha: martes a las 20:00 horas del Eastern Time, es decir, 18:00 horas del horario del centro de México.

Aunque se desconoce a qué se refiere Trump con esta publicación, la coincidencia con el fin del plazo brindado a Irán para reabrir Ormuz sugiere que podría ser el horario en donde comiencen los ataques en represalia, o se lleve a cabo un anuncio relevante.

No obstante, más detalles se esperan el lunes, día en el que Trump convocó a una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, con motivo de las operaciones militares de este fin de semana, entre las cuales se reportó el derribo de dos aviones tipo caza del Ejército estadounidense.

A propósito de los posibles ataques, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que, si Estados Unidos arremete contra la estructura energética de su país, sería un crimen de guerra.

President Donald J. Trump to hold a major news conference alongside our Military in the Oval Office, Monday at 1:00 P.M.



God Bless our great MILITARY WARRIORS! 🇺🇸 pic.twitter.com/RHjVKLyYEH — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

“Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la red de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometer crímenes de guerra”, dijo, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Ayer, altos mandos iraníes rechazaron el ultimátum de Trump, y lo calificaron como una acción “inútil” y “estúpida”, que solo avivaría el intercambio de ataques.

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