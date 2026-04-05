Artemis II capta masiva flota pesquera de China en aguas de Argentina | FOTO

En una más de las hazañas de la misión Artemis II, que transporta a cuatro astronautas de vuelta a la Luna tras más de 50 años, la nave captó la presencia masiva de una flota pesquera china en aguas de Argentina, lo que reabrió el debate sobre la contaminación marítima y la pesca ilegal.

Medios internacionales como Infobae Argentina reportaron que la imagen fue difundida por el comandante de la misión, Reid Wiseman, y que fue tomada por la noche, a las 21:27 horas (de Argentina), lo que permitió que se hicieran visibles la multitud de barcos.

Este medio no pudo acreditar de manera independiente el origen de la foto, ni alguna fuente de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) que confirme la procedencia de la imagen.

Imagen de la nave orbitando la Tierra que compartió la NASA. ı Foto: NASA

En la fotografía se observan miles de luces flotando sobre las aguas de la llamada “Milla 201”, al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Según una explicación de Guillermo Abramson, investigador del Instituto Balseiro de Argentina, citado por los medios que difundieron la imagen, las luces corresponden a buques “poteros” dedicados a la pesca de calamar.

Estos barcos operan de noche utilizando potentes reflectores para atraer al calamar, especie fotosensible, y posteriormente capturarlo con artes de pesca conocidas como “potas”.

Aunque la práctica es habitual en aguas internacionales, expertos han advertido que la misma representa una amenaza directa para la biomasa marina y la biodiversidad del Mar Argentino, debido a la relevancia del calamar dentro de la cadena alimenticia.

Las fotos del Artemis delatan la masiva presencia de buques chinos pescando al borde del Mar Argentinohttps://t.co/7h1G4Eaq5M pic.twitter.com/qgpUX9Vvyc — Diario del Oeste (@deloestedigital) April 5, 2026

En este sentido, se han identificado varios buques que usan “banderas de conveniencia” para evadir controles, es decir, barcos vinculados a capital chino que usan banderas de países distintos para reducir costos, pagar menos impuestos o evitar regulaciones más estrictas.

Particularmente, se ha registrado que los barcos usan banderas de Vanuatu y Camerún, lo que permite evitar controles a la pesca.

De acuerdo con datos de la Prefectura Naval Argentina, recuperados por medios internacionales, en los últimos 12 meses fueron monitoreados 776 buques de aguas distantes, de los cuales 418 portaban bandera china.

Recientemente, la Prefectura reportó multas millonarias a embarcaciones que pescaban ilegalmente dentro del Mar Argentino.

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