‘Gravemente herido’, el piloto de EU rescatado en Irán, aclara Trump; reitera ultimátum por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que el piloto del caza derribado el viernes por Irán fue rescatado “gravemente herido”, aunque celebró el acto de “valentía” de sus fuerzas armadas para llevar a cabo las labores de búsqueda.

Además, por segunda ocasión, Trump reiteró el ultimátum que dio al país persa para que retire su bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz, y dijo que, de no hacerlo, “vivirán en el Infierno”.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense se refirió nuevamente al rescate de dos pilotos efectuado el fin de semana, después de que fuerzas iraníes derribaran dos aviones militares tipo F-15.

Al respecto, Trump aclaró que el piloto rescatado ayer fue encontrado “gravemente herido”, lo cual contrasta con el informe que dio originalmente, donde dijo que el oficial “sufrió heridas, pero estará perfectamente bien”.

“Hemos rescatado al miembro/oficial de la tripulación del F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”, escribió Trump en Truth.

Aspecto de un caza tipo F-15. ı Foto: Flickr

No obstante, el mandatario estadounidense reiteró la “valentía” de sus fuerzas armadas para llevar a cabo una operación que, debido a su alto nivel de peligro, no se lleva a cabo habitualmente.

“Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro para el ‘personal y el equipo’. ¡Simplemente no sucede! La segunda incursión ocurrió después de la primera, en la que rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, pasando siete horas sobre Irán”, escribió Trump.

“¡Una INCREÍBLE muestra de valentía y talento por parte de todos! ¡Dios bendiga a nuestros grandes GUERREROS MILITARES!”, abundó el presidente estadounidense en Truth.

President Donald J. Trump to hold a major news conference alongside our Military in the Oval Office, Monday at 1:00 P.M.



God Bless our great MILITARY WARRIORS! 🇺🇸 pic.twitter.com/RHjVKLyYEH — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

A propósito, Donald Trump convocó a una conferencia de prensa desde la Oficina Oval de la Casa Blanca para abordar el derribo de estos aviones, hechos que, hasta antes de estas declaraciones, se habían informado de manera extraoficial por medios de comunicación estadounidenses, como The New York Times, CBS News y Reuters.

Según los reportes de estos medios, el derribo de los cazas estadounidenses sería uno de los golpes más fuertes contra el Ejército de este país, al menos desde el inicio de la guerra con Irán.

A propósito, en una publicación aparte, Trump reiteró el ultimátum que dio a Irán para abrir el Estrecho de Ormuz antes del martes. Dijo que, de no cumplirse, este día sería uno de grandes intervenciones en Irán.

“El martes será el Día de la Planta Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, cabrones locos, o van a vivir en el infierno — ¡YA VERÁN!”, escribió el presidente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am