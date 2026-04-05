Servicio Secreto de EU abre investigación por disparos cerca de la Casa Blanca

Vista del jardín frente a la Casa Blanca; en la foto, grúas de construcción.

El Servicio Secreto de Estados Unidos abrió una investigación por la presencia de presuntos disparos registrados en las inmediaciones de la Casa Blanca, específicamente cerca del Parque Lafayette, ubicado frente a la residencia presidencial.

Según informó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, poco después de la medianoche agentes de la corporación respondieron a una alerta por detonaciones en la zona.

Tras ello, se desplegó un operativo de revisión en el parque y en las calles aledañas.

De acuerdo con la información oficial, los elementos realizaron una búsqueda exhaustiva en el área; sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a ningún sospechoso.

Asimismo, las autoridades indicaron que tampoco se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente.

Al respecto, el Servicio Secreto señaló que mantiene una investigación activa en coordinación con el Departamento de Policía de Washington D.C. y la Policía de Parques de Estados Unidos, con el objetivo de ubicar tanto a un posible responsable como a un vehículo presuntamente vinculado con los hechos.

Aspecto de la Casa Blanca. ı Foto: @WhiteHouse.

De esta forma, aunque las operaciones de la Casa Blanca continúan con normalidad, se determinó elevar el nivel de seguridad en el perímetro cercano al complejo presidencial.

Además, persisten algunos cierres viales y cortes de calles mientras continúan las labores de búsqueda e inspección.

A propósito del incidente, reportes de The Associated Press señalaron que el presidente Donald Trump permaneció durante la noche y el fin de semana en la Casa Blanca.

Hasta ahora, la presidencia estadounidense no ha emitido un posicionamiento adicional sobre lo ocurrido.

Por otro lado, AP destacó que el Parque Lafayette se encuentra cercado desde hace varias semanas debido a trabajos de renovación, un factor que forma parte del análisis de las autoridades en la reconstrucción de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, no había detenidos ni información oficial sobre el origen de los disparos, si bien la investigación sigue en curso.

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