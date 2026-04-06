Irán rechaza alto el fuego con EU y presenta contrapropuesta para terminar conflicto

El gobierno de Irán presentó una contrapropuesta al plan de Estados Unidos para terminar con las hostilidades, que rechaza un alto el fuego propuesto por Washington y, en su lugar, presenta una lista de exigencias en favor de una paz duradera.

Según la agencia estatal iraní IRNA, el gobierno iraní hizo llegar la propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que hace de mediador en el conflicto.

Ruinas por un ataque iraní sobre Isarel. ı Foto: Reuters

La misma, además de rechazar el alto el fuego temporal propuesto por Estados Unidos, busca una resolución definitiva al conflicto a partir de 10 puntos.

Entre ellos, destaca el fin del conflicto en la región en general, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro por Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

Ruinas por un ataque iraní sobre Isarel. ı Foto: Reuters

De esta forma “rechaza un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la contrapropuesta de Irán y dijo que, si bien es “significativa”, aún “no es lo suficientemente buena”.

Donald Trump habla con la prensa, al exterior de la Casa Blanca, durante un evento de Pascua. ı Foto: Reuters

“Han hecho una propuesta, y es una propuesta significativa. Es un paso significativo. No es lo suficientemente buena”, dijo Trump, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

“La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe”, abundó, según la misma agencia.

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A propósito, Trump destacó que el ultimátum fijado este fin de semana, que termina por la noche del martes, es definitivo, y no abre la puerta a extender más el tiempo para ampliar las negociaciones.

El fin de semana, Trump amenazó a Irán con desatar un “infierno” sobre su territorio si no alcanzaba un acuerdo o, en su defecto, volvía a permitir el paso por el Estrecho de Ormuz. Sugirió que, de no ser así, atacaría infraestructura clave del país persa, incluida la energética.

A propósito, altos mandos iraníes aseguraron que, de ser así, esto sería un crimen de guerra perpetrado por Estados Unidos, por el cual habría represalias.

Trump convocó a conferencia de prensa en la Casa Blanca este lunes a las 11:00 horas (CDMX).

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