Israel ataca la mayor planta petroquímica de Irán

Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, poniendo en duda las negociaciones destinadas a que Estados Unidos y Teherán alcancen un cese al fuego.

El Ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó lo que calificó como “un poderoso ataque contra la mayor instalación petroquímica de Irán”, responsable de la mitad de la producción petroquímica del país.

El portavoz militar de Israel, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que no habría “inmunidad” para Irán a medida que avanzan las conversaciones.

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El yacimiento de gas compartido con Qatar es el más grande del mundo y se encuentra bajo las aguas del Golfo Pérsico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando se le preguntó sobre el ataque.

Tras el ataque de Israel en marzo contra South Pars, Donald Trump dijo que Israel no lo atacaría de nuevo, pero advirtió que si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y “volaría masivamente la totalidad” del yacimiento.

El plazo fijado por el Presidente de Estados Unidos para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz se acerca mientras mediadores circulan una nueva propuesta de cese al fuego.

Las explosiones resonaron en Teherán y durante horas se pudieron oír aviones a reacción volando a baja altura mientras la capital era bombardeada.

Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después de que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif.

Entre los muertos en uno de los ataques en Teherán estaba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el mayor general Majid Khademi, según medios estatales iraníes y el ministro israelí de Defensa.

El Ejército israelí dijo que también mató al líder de la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en su Fuerza Quds expedicionaria, Asghar Bakeri.

Bajo presión en casa, a medida que los consumidores se muestran cada vez más preocupados, Donald Trump dio a Teherán un plazo que vence la noche de este lunes, hora de Washington, y advirtió que, si no se alcanzaba un acuerdo para reabrir el estrecho, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán y otros objetivos de infraestructura, y haría retroceder al país “a la Edad de Piedra”.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán”, amenazó Trump en una publicación en redes sociales en la que añadió que si Irán no abría el estrecho “vivirán en el infierno”.

En un esfuerzo por detener los combates, mediadores egipcios, paquistaníes y turcos han enviado a Irán y Estados Unidos una propuesta que pide un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz para dar tiempo a tratar de encontrar una manera de poner fin a la guerra, dijeron a The Associated Press dos funcionarios de Oriente Medio.

Irán y Estados Unidos no han respondido a la propuesta, enviada a última hora de la noche del domingo tanto al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, como al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones privadas.

El plazo de Trump para abrir el estrecho de Ormuz se acerca, pero no hay señales de que Teherán dé marcha atrás.

Tras las publicaciones de Donald Trump, plagadas de insultos, el Domingo de Pascua, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó de “temerarias” las amenazas de atacar la infraestructura de Irán.

“No ganarán nada mediante crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en X.

“La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

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FGR