Trump felicita a la tripulación de la misión Artemis 2 tras dar la vuelta a la Luna

Tripulación de la misión Artemis II durante un enlace con el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump felicitó este lunes a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, que se convirtió en la primera en completar un viaje alrededor de la Luna.

En un enlace remoto, el republicano calificó a Christina Koch y a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen como “pioneros de los tiempos modernos”, y afirmó que Estados Unidos se siente “increíblemente orgulloso”.

“No hay nada como lo que están haciendo, dando vueltas alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y rompiendo el récord histórico de la distancia más lejana del planeta Tierra”, destacó en la llamada junto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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Trump planteó que Artemis II es la antesala “al gran viaje” a Marte. Sin embargo, la misión tiene como objetivo probar los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión de cara a un eventual regreso humano a la superficie lunar, previsto para principios de 2028 con la misión Artemis IV, de acuerdo con la NASA.

Trump se dirigió al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus sigla en inglés) Jeremy Hansen, a quien informó que había hablado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien, aseguró “está muy orgulloso de usted”.

Además, invitó a la tripulación a la Casa Blanca cuando regresen a la Tierra. “Le pediré un autógrafo”, ironizó Trump. “No pido muchos autógrafos, pero se lo merecen, y espero tenerlos en la Oficina Oval”, añadió.

Trump se refirió a su apoyo al trabajo de la NASA, al recordar que en su primer mandato “tenía que tomar una decisión” sobre la NASA. “¿Vamos a revivirla o vamos a cerrarla? Tuve muy pocas dudas”, agregó.

Este lunes, la tripulación alcanzó la mayor distancia de la Tierra registrada por seres humanos: más de 400 mil kilómetros, superando el récord del Apolo 13 en 1970. Además, se convirtieron en los primeros humanos en observar a simple vista zonas de la cara oculta de la Luna, y también presenciaron un eclipse solar desde la nave espacial Orion, cuando la Luna pasó por delante del Sol.

La nave Orion inició su trayecto de regreso a la Tierra y se prevé que americe en el océano Pacífico el próximo viernes.

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cehr