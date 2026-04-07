EU e Irán podrían alcanzar un acuerdo antes de que se cumpla ultimátum de Trump, según CNN.

Irán y Estados Unidos se encuentran negociando intensamente para llegar a un acuerdo, horas antes de que expire el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, informó la cadena CNN.

De acuerdo con el medio, las negociaciones entre ambas naciones han sido mediadas por Pakistán y han entrado en una fase decisiva con “buenas noticias” para los involucrados.

Más temprano, Donald Trump advirtió que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”. El plazo dado por Estados Unidos vence a las 18:00 horas, tiempo de México.

El ultimátum a Irán se lanzó luego de que se cerrara el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el paso de petróleo, cuyo precio se ha disparado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero de 2026.

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