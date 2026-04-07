Irán suspende diálogo directo con EU, a horas del ultimátum de Trump, según el WSJ

Edificio dañado por un ataque en territorio iraní, en medio de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El gobierno de Irán suspendió el diálogo directo con Estados Unidos, a horas de que termine el ultimátum fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para llegar a un acuerdo o reabrir el Estrecho de Ormuz.

Así lo reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal, el cual, citando a fuentes de alto nivel iraníes, aseguró que el país persa “cortó las comunicaciones directas con Estados Unidos”. No obstante, el periódico enfatizó que las conversaciones entre ambas partes siguen a través de mediadores.

Misiles iraníes, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Uno de los oficiales dijo que Irán busca enviar una señal de desacuerdo y provocación al interrumpir las comunicaciones. No está claro si los diálogos directos se reanudarán después de la hora límite [del ultimátum de Trump]”, se lee en el reporte de The Wall Street Journal.

“La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios”, abundó el diario estadounidense.

Por otro lado, Pakistán, quien figura como uno de los principales mediadores entre Irán y Estados Unidos, aseguró que mantiene los esfuerzos para facilitar las conversaciones entre ambas partes, aunque reconoció las dificultades para ello en medio de las crecientes tensiones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: AP

Así lo expresó un alto funcionario de seguridad pakistaní a la agencia Reuters, quien aseguró que los recientes ataques de Irán a Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, amenazan la continuidad de las negociaciones.

“Estamos en contacto con los iraníes. Últimamente han mostrado flexibilidad para unirse a las conversaciones, pero al mismo tiempo están adoptando una postura dura como requisito previo para cualquier negociación”, dijo el alto funcionario pakistaní.

La misma fuente recordó que Irán rechazó el martes la propuesta del alto el fuego temporal presentada por Estados Unidos, y enfatizó que el país persa solo se abrirá a una paz duradera hasta que Washington y su aliado Israel pongan fin a sus ataques, ofrezcan garantías de no reanudarlos y paguen indemnizaciones.

Este martes 7 de abril expira el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó a Irán para que ambas partes lleguen a un acuerdo o, en su defecto, el segundo termine con su bloqueo de facto al Estrecho de Ormuz.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que, de no llegarse a un acuerdo, “desatará un infierno” sobre su rival. Incluso, dijo que “una nación entera podría desaparecer en una noche”.

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