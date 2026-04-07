Reportan cadenas humanas en puentes y centrales eléctricas en Irán

Se reportaron movilizaciones masivas frente a infraestructura estratégica de Irán, donde miles de ciudadanos se congregaron en centrales eléctricas y puentes como muestra de rechazo a las advertencias lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las concentraciones se registraron en varias ciudades iraníes y tuvieron como objetivo mostrar rechazo ante la posibilidad de ataques contra instalaciones estratégicas, como las plantas eléctricas, puentes y otras obras consideradas vitales para la vida civil.

En Teherán, cientos de personas se reunieron frente a la central eléctrica Damavand, una de las más importantes del país, donde portaron banderas nacionales y expresaron su rechazo a cualquier ofensiva. Escenas similares también fueron reportadas en Kermanshah, Tabriz y Qazvín, donde se documentaron concentraciones alrededor de otras plantas generadoras de energía.

❤️🇮🇷 WATCH: Iranians have started gathering on bridges & power generation stations across the country to prevent them from being targeted pic.twitter.com/Np54hI58Uz — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 7, 2026

La movilización también alcanzó infraestructura histórica. En Dezful, un grupo de estudiantes formó una cadena humana sobre un antiguo puente de la ciudad, en una escena que fue difundida en redes sociales.

Estas acciones se enmarcan en una campaña promovida por autoridades iraníes, que llamaron a jóvenes, estudiantes y distintos sectores sociales a participar en esta jornada de protesta. El mensaje central de la movilización fue presentar una imagen de unidad y resistencia nacional ante las amenazas externas.

La protesta ocurre luego de que Donald Trump endureciera su discurso sobre Irán e inclusive advirtiera que “esta noche morirá una civilización entera, que nunca volverá. No quiero que eso ocurra, pero probablemente suceda”.

Si Estados Unidos cumple la amenaza de atacar la red eléctrica iraní, Teherán sumirá en la oscuridad a los estados del golfo Pérsico, incluida Arabia Saudita, añadió la fuente, quien aseguró que la advertencia fue transmitida a Washington a través de Qatar.

تشکیل زنجیره انسانی مردم تبریز مقابل نیروگاه حراراتی این شهر pic.twitter.com/zlfULncFqV — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 7, 2026

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LMCT