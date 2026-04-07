Trump asegura que está en ‘intensas negociaciones’ con Irán, horas antes de que venza plazo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en conferencia desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está en “intensas negociaciones” con Irán, horas antes de que venza el plazo que dio al país persa para alcanzar un acuerdo o reabrir el Estrecho de Ormuz.

Entrevistado por la cadena Fox News sobre el estancamiento entre los diálogos directos entre Estados Unidos e Irán reportado horas antes, el presidente aseguró que no podía dar más información al respecto debido a que hay negociaciones en curso.

“No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en negociaciones tensas”, dijo Trump a Fox News, sin dar más detalles de cómo o con quién se están llevando a cabo estos diálogos.

🇺🇸🇮🇷 | AHORA: El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes a la cadena Fox News que su Gobierno está en "tensas negociaciones" con las autoridades de Irán, poco antes de que expire su ultimátum para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.



Cuando le preguntaron a… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 7, 2026

Más temprano, el diario The Wall Street Journal reportó que, según una fuente de alto nivel del Gobierno de Irán, este país había cancelado todo diálogo directo con Estados Unidos, presumiblemente para aumentar la presión sobre Washington.

No obstante, según este diario, los diálogos entre ambos países siguieron mediante intermediarios como Pakistán, que ha sido uno de los principales mediadores del conflicto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un discurso desde la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

En este sentido, este país, en su calidad de mediador, presentó una propuesta a Estados Unidos para que aplace nuevamente el ultimátum que dio a Irán, el cual expira a las 20:00 horas (EDT) de este martes.

A propósito, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente está al tanto de esta propuesta y que “habrá una respuesta”.

Trump dio un ultimátum a Irán, y dijo que, si para la mencionada hora no llegaba a un acuerdo con la Casa Blanca o, en su defecto, reabría el Estrecho de Ormuz, desataría un “infierno” sobre el país persa.

Misiles iraníes, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Originalmente, sugirió que atacaría todos los puentes y centrales eléctricas de Irán. Sin embargo, este martes agravó el discurso contra su rival, y dijo que “esta noche morirá toda una civilización”.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”, escribió Trump en la red social Truth.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: Trump: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas,… pic.twitter.com/yifGzGSzkl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 7, 2026

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso, ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”, abundó.

Mientras tanto, se reporta que en Irán se llevan a cabo cadenas humanas como escudo en la infraestructura amenazada. Medios nacionales incluso han colocado una cuenta regresiva con la hora límite que dio Trump.

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