Candidato del Perú cierra campaña con frase de AMLO: ‘¡Abrazos, no balazos!’ | VIDEO

Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras en Perú, pronunció en el cierre de su campaña la frase de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México: “¡abrazos, no balazos!”, como parte de su propuesta de seguridad.

“Un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos”, soltó Ricardo Belmont este miércoles.

En el mitin realizado en la Plaza San Martín de Lima, Ricardo Belmont también anunció que, de llegar a la presidencia, implementará conferencias matutinas similares a las “mañaneras” de AMLO

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Durante su discurso, Ricardo Belmont destacó propuestas sobre seguridad, combate a la corrupción y atención social.

Ricardo Belmont reforzó su postura de priorizar la unidad y la ética pública frente a la violencia y la inseguridad.

Ricardo Belmont vinculó la delincuencia con el mal ejemplo de las autoridades y planteó que un cambio en la conducta del gobierno es clave para recuperar la confianza ciudadana.

En medio de su discurso, Ricardo Belmont señaló que la corrupción es la mayor enfermedad de Perú.

“Queremos abrazos, no balazos”, dijo el candidato presidencial del Partido Cívico Obras de Perú, Ricardo Belmont, en su cierre de campaña.



Así emuló a Andrés Manuel López Obrador. 👇🏼 pic.twitter.com/pVQbbRaZqs — Azucena Uresti (@azucenau) April 8, 2026

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FGR