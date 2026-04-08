Casa Blanca: Presidente Trump ‘tiró a la basura’ el plan inicial de 10 puntos de Irán

La funcionaria de Estados Unidos en imagen de archivo.

Estados Unidos anunció un nuevo plan de 15 puntos para avanzar hacia la paz después de haber descartado completamente la propuesta inicial de 10 puntos presentada por Irán.

La Casa Blanca aseguró que aquel documento era “fundamentalmente poco serio, inaceptable y completamente descartado. Literalmente, el Presidente Trump y su equipo negociador lo tiraron a la basura”, según la portavoz Karoline Leavitt.

Según Washington, la presión ejercida por Estados Unidos ha forzado a Teherán a reformular su propuesta.

“Reconocieron la realidad al equipo negociador y presentaron un plan más razonable, completamente diferente y condensado”, afirmó Leavitt.

Sin embargo, no se han hecho públicos los detalles del nuevo documento.

El gobierno estadounidense mantiene intactas sus líneas rojas. “No aceptaremos que Irán tenga armas nucleares”, reiteró la portavoz, que también insistió en que las exigencias incluyen el final del programa de enriquecimiento de uranio.

En este sentido, ha subrayado que “la idea de que el presidente Trump aceptaría una lista de peticiones de Irán como un acuerdo es completamente absurda”.

🇺🇸🇮🇷 | La Casa Blanca dice que el presidente Trump "tiró a la basura" el plan inicial de 10 puntos de Irán, que "era poco serio y completamente inaceptable". pic.twitter.com/VXoBQr5WZT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

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FGR