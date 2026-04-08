Israel ataca puentes, mientras que EU alcanza la isla de Jarg

LAS FUERZAS de Defensa de Israel confirmaron ataques contra ocho puentes en distintas zonas de Irán, incluida Teherán, al asegurar que estas infraestructuras eran utilizadas para transportar armamento y equipo militar. La ofensiva también alcanzó Karaj, Tabriz, Kashan y Qom, en una operación que amplía el alcance de los bombardeos sobre territorio iraní.

Horas antes, autoridades de Irán denunciaron el impacto contra un puente en Kashan, que dejó al menos dos fallecidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó la operación y afirmó que los objetivos incluyeron “vías férreas y puentes” empleados por la Guardia Revolucionaria para movilizar recursos.

El Tip: Irán incluyó en la versión persa del plan de 10 puntos la frase “aceptación del enriquecimiento” para su programa nuclear.

El Ejército israelí sostuvo que las acciones buscaban impedir el traslado de equipo militar y la ejecución de ataques

contra su territorio y otros países de Oriente Próximo. Añadió que se emplearon municiones de precisión y vigilancia aérea para reducir daños a la población civil. Israel también advirtió a la población iraní sobre el uso del transporte ferroviario.

Mientras que, la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país, fue atacada por fuerzas de Estados Unidos e Israel. Misiles lanzados desde aviones de combate y buques impactaron distintos puntos, que provocaron explosiones, según reportes de medios iraníes y estadounidenses.

La central eléctrica de Damavand en Irán, ayer. ı Foto: AP

38 días duró la guerra de EU e Israel contra Irán

Los bombardeos alcanzaron búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, sin que se registrara despliegue de tropas terrestres. La ofensiva también incluyó objetivos industriales estratégicos.

Asimismo, en Mahshahr, el Complejo Petroquímico Fajr, sufrió daños en instalaciones vinculadas a la Compañía Petroquímica Amirkabir, mientras que en Arak un ataque contra una planta de aluminio provocó un incendio de gran magnitud. También se reportaron acciones contra una instalación petroquímica en Shiraz.

Los enfrentamientos se extendieron a otros frentes. Arabia Saudí informó haber interceptado siete misiles balísticos y cuatro drones lanzados por Irán, mientras que también se registraron ataques contra territorio israelí.

El conflicto ha dejado miles de muertos en la región desde su inicio, incluidos civiles y militares, y ha provocado desplazamientos masivos en Líbano.