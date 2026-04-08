No hay “pretexto” para un ataque de EU: Díaz-Canel

Gente se manifiesta en una protesta antiimperialista en La Habana, el 2 de abril

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró ayer que Estados Unidos no tiene “pretexto” para una agresión militar contra la isla, al subrayar que su país no representa amenaza alguna. En una entrevista publicada por el medio estadounidense Newsweek, el mandatario sostuvo que su gobierno privilegia el diálogo como vía para resolver diferencias, aunque reconoció que el proceso es complejo y enfrenta obstáculos políticos.

Miguel Díaz-Canel indicó que la retórica desde Washington, donde el presidente Donald Trump ha llegado a hablar de “tomar” Cuba, contrasta con la postura de La Habana, que busca evitar una confrontación directa. Aun así, advirtió que, si se produce una agresión, el país responderá bajo el concepto de “Guerra de todo el pueblo”, una doctrina diseñada desde la década de los años 80 para hacer costosa una eventual ocupación en términos humanos y económicos.

El Tip: EL PRESIDENTE cubano argumentó que su salida del poder no cambiaría gran cosa en Cuba. “La dirigencia del Estado cubano, el partido y la revolución es colectiva”.

El presidente cubano insistió en que existen antecedentes de diálogo con administraciones estadounidenses, y consideró que aún es posible alcanzar acuerdos en temas de interés común, incluidos asuntos migratorios y de seguridad. Sin embargo, admitió que prevalece un ambiente de desconfianza, alimentado por acciones recientes de Washington en otros países, lo que, dijo, genera incertidumbre entre la población cubana.

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Mientras tanto, cientos de mujeres se reunieron en un parque de La Habana en una manifestación convocada por la Federación de Mujeres Cubanas para rechazar la política de EU hacia la isla. Durante el acto, encabezado por autoridades gubernamentales, se denunciaron las medidas económicas impuestas y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las participantes expresaron su rechazo al bloqueo y pidieron el fin de las presiones externas. Funcionarias presentes calificaron estas acciones como un “castigo colectivo” contra la población. La isla, que produce cerca del 40 por ciento del combustible que consume, enfrenta además limitaciones energéticas que afectan diversos sectores, pese a la reciente llegada de un cargamento de crudo procedente de Rusia tras varios meses sin envíos.

El Dato: Washington y La Habana mantienen acuerdos en migración, seguridad, terrorismo y narcotráfico en el Caribe.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre vulneraciones estructurales en derechos laborales, sindicales y de movilidad de los profesionales cubanos en misiones médicas en el exterior. El informe reconoce, sin embargo, la relevancia de estas brigadas en la provisión de servicios esenciales para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las misiones médicas, que han desplegado a más de 600 mil profesionales en más de 165 países, constituyen una fuente clave de ingresos para Cuba. Datos oficiales señalan que las exportaciones de servicios profesionales han representado más del 40 por ciento del total de ventas externas en años recientes, consolidándose como uno de los pilares económicos del país.

Pese a las críticas, el Gobierno cubano ha defendido estos programas y ha acusado a Estados Unidos de ejercer presión sobre países de América Latina y el Caribe para limitar o cancelar la cooperación médica. En este contexto, la relación bilateral continúa marcada por tensiones, con escasos avances visibles hacia una normalización y con un escenario de incertidumbre en el corto plazo.