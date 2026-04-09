Hay confusión por el plan de 10 puntos de Irán

Incertidumbre diplomática — EL ANUNCIO de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán abrió un nuevo frente de incertidumbre diplomática, luego de que surgieran versiones contradictorias sobre el plan de paz que serviría como base para las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Teherán que consideró una “base viable para negociar”. Sin embargo, horas después, la versión difundida por autoridades iraníes difería de la mencionada, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

La confusión se profundizó cuando Donald Trump criticó públicamente las declaraciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que proclamó una victoria en el acuerdo. Calificó el comunicado como “fraude” y cuestionó la difusión de versiones que, según dijo, no forman parte de las reales.

Personal de emergencia en Al-Mazraa, Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

A través de su red Truth Social, afirmó que múltiples documentos y propuestas son difundidos por personas ajenas al proceso, a quienes describió como “estafadores” o “charlatanes”. Subrayó que sólo existe un conjunto de puntos aceptables para EU, los cuales se negocian de manera privada.

El plan presentado por Irán incluye demandas, como el cese total de ataques contra su territorio y sus aliados regionales, la retirada de fuerzas estadounidenses, el levantamiento de sanciones y compensaciones económicas. También contempla la regulación del tránsito en el estrecho de Ormuz, así como el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio.

Entre los puntos destacados figura el compromiso de no desarrollar armas nucleares y la posibilidad de avanzar en acuerdos de paz regionales. Además, plantea que cualquier acuerdo final sea respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.