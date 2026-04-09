‘Más les vale que no lo hagan’, advierte Trump a Irán por presuntos cobros a petroleros en Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su mensaje a la nación del 1 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán ante los reportes de supuestos cobros a petroleros que cruzan el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el suministro energético global.

Autoridades iraníes estarían condicionando el paso de embarcaciones mediante pagos, descritos como “peajes”, lo que ha generado preocupación en Washington.

En este contexto, Trump advirtió que su gobierno no permitirá restricciones al tránsito marítimo en la zona y dejó abierta la posibilidad de una respuesta si se confirma que Teherán está obstaculizando el flujo de crudo.

🇺🇸 URGENTE: El presidente Donald Trump LANZA DURA ADVERTENCIA a Irán si seguie cobrando peajes en el estrecho de Ormuz.



"Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que… pic.twitter.com/awunwINeKy — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 9, 2026

Los señalamientos apuntan a que Irán no solo estaría imponiendo cobros, sino también endureciendo el control sobre las rutas de navegación en el estrecho. Este tipo de medidas podrían contravenir normas internacionales, debido a que se trata de un corredor considerado de libre tránsito para el comercio global.

A la par, se ha reportado una disminución en el número de embarcaciones que cruzan diariamente, en medio de advertencias de seguridad en la zona y posibles riesgos operativos.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto crítico para la economía mundial, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por él transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel global.

EL aumento de la cuota de la OPEP+ de 206 mil barriles diarios de petróleo representa menos del 2.0 por ciento del suministro interrumpido por el cierre del estrecho de Ormuz, pero indica la posibilidad de que se aumente una vez que abra la vía marítima. ı Foto: Reuters

Su relevancia radica en que cualquier interrupción o encarecimiento del tránsito puede impactar de forma directa los precios internacionales del crudo y generar volatilidad en los mercados energéticos.

La advertencia del gobierno estadounidense ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica, lo que eleva la presión sobre Irán y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Por ahora, el foco internacional permanece sobre el estrecho de Ormuz, ante el riesgo de que los supuestos cobros a petroleros deriven en una nueva crisis energética con repercusiones a escala global.

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MSL