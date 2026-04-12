Irán volverá a negociar y nos dará todo lo que queremos: Trump

Ante los fallidos diálogos entre Estados Unidos e Irán el sábado, en Pakistán, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que confía en que su rival volverá a sentarse a la mesa de negociación para, finalmente, “darnos todo lo que queremos”.

En entrevista con Fox News, Trump fue cuestionado sobre su postura en la guerra contra Irán tras los diálogos celebrados el sábado en Islamabad, en los cuales, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, no hubo acuerdos significativos.

Diálogos entre Estados Unidos e Irán el sábado, en Islamabad, Pakistán. ı Foto: Reuters

A propósito, Trump aseguró que Irán “no se ha retirado” de la mesa de diálogo y confió en que pronto habrá nuevas negociaciones en donde, dijo, “nos darán todo lo que queremos”.

“No se han retirado. No han dejado la mesa de diálogo. Auguro que volverán y nos darán todo lo que queremos”, afirmó Trump en entrevista con Fox News.

Incluso, Trump enfatizó que busca una cesión total por parte de Irán, motivo por el cual no se llegaron a acuerdos contundentes durante los diálogos del sábado.

Trump:



They haven’t left the bargaining table.



I predict they come back and they give us everything we want. I want everything.



I don’t want 90%, I don’t want 95%. I want everything! pic.twitter.com/KemzOwQjbT — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

“Le he dicho a mi gente: quiero todo, no quiero el 90 por ciento, no quiero el 95 por ciento. Lo he dicho: lo quiero todo”, abundó el republicano.

De acuerdo con la agencia Axios, entre los principales puntos de desacuerdo entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán se encuentran las exigencias al segundo de detener su enriquecimiento de uranio, desmantelar sus instalaciones nucleares, la reapertura del Estrecho de Ormuz (eliminando los peajes) y un acuerdo de seguridad regional que incluye el fin del apoyo a grupos paramilitares en la región.

Maria Bartiromo: You said the other day that any country that supports Iran or sends military equipment to Iran would face a 50% tariff on their products. Were you referring to China?



Trump: Yes, China and potentially others. But specifically, yes, China is included.



I’ve… pic.twitter.com/p8tpZ8BngN — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Incluso, más temprano, Donald Trump aseguró que se alcanzaron varios acuerdos en los diálogos del sábado, pero ninguno en el punto que él consideró fundamental: el fin del programa nuclear iraní.

Por lo anterior, ordenó a las fuerzas armadas de su país tomar el control del Estrecho de Ormuz, y perseguir a los buques que hayan pagado peajes a Irán.

Además, el republicano amagó con imponer aranceles de hasta 50 por ciento a China si envía apoyo militar a Irán.

Iran’s Ghalibaf:



Threats have no effect on the Iranian nation. We have proven that this is not a slogan—the world has seen it with its own eyes.



We have shown that the enemy has reached a state of desperation. We have proven that we do not surrender under threats.



Over 47… — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Finalmente, en respuesta a Donald Trump, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, quien participó en los diálogos de Islamabad, aseguró que las amenazas del estadounidense “no tienen efecto sobre la nación iraní”.

“Hemos demostrado que el enemigo ha llegado a un estado de desesperación. Hemos probado que no nos rendimos ante las amenazas”, dijo en un mensaje a la prensa iraní, rescatado por agencias.

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