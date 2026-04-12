Peruanos votan en elecciones presidenciales sin un claro favorito

Aspecto de una persona votando en las elecciones presidenciales, en una casilla en Lima, Perú.

Más de 27 millones de ciudadanos en Perú salen a las urnas para participar en las elecciones generales con las que se renovará la presidencia, dos vicepresidencias y el Congreso bicameral, en el regreso del Senado tras tres décadas.

De acuerdo con agencias internacionales, la jornada se desarrolla en un contexto de fuerte incertidumbre política, con 35 candidatos presidenciales y sin un aspirante con ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta.

Las 92 mil 766 mesas de votación abrieron a las 7:00 horas (local) y permanecerán operando hasta las 17:00 horas, mientras que el voto desde el extranjero contempla la participación de alrededor de 1.1 millones de peruanos en 75 países.

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Boleta de las elecciones presidenciales de Perú. ı Foto: Reuters

Además, el proceso cuenta con un amplio despliegue de seguridad, con más de 100 mil militares y agentes policiales movilizados para resguardar la jornada, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la agencia Reuters, las encuestas anticipan que ningún candidato alcanzará el 50 por ciento requerido para ganar en primera vuelta, por lo que se perfila un balotaje el 7 de junio.

Además, elección ocurre tras una década de inestabilidad institucional, periodo en el que el país ha tenido ocho presidentes y tres Congresos, reflejo de la crisis de gobernabilidad que persiste.

Ciudadanos peruanos hacen fila para emitir su voto, en Lima, Perú. ı Foto: Reuters

En ese escenario, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza las preferencias con alrededor de 14.5 a 15 por ciento de intención de voto. La exaspirante presidencial busca por cuarta ocasión llegar al poder con una plataforma centrada en la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

Por otro lado, entre los contendientes que disputan los siguientes lugares figuran el humorista Carlos Álvarez, el exalcalde Rafael López Aliaga y el exburgomaestre limeño Ricardo Belmont, todos con márgenes reducidos entre sí, lo que refuerza la expectativa de una segunda ronda.

Keiko Fujimori al cierre de su campaña; busca por cuarta ocasión la presidencia de Perú y es la candidata con mayor intención de voto, aunque aún sin una ventaja contundente. ı Foto: Reuters

A propósito del contexto nacional, la inseguridad se ha colocado como la principal preocupación del electorado. Según cifras oficiales citadas por agencias internacionales, en los últimos cinco años las denuncias por extorsión se quintuplicaron, mientras que los homicidios se duplicaron.

Asimismo, el Ministerio de Economía estima que el costo de la criminalidad equivale a 1.7 por ciento del PIB, es decir, cerca de 5 mil millones de dólares anuales.

Las autoridades electorales prevén difundir resultados preliminares poco después del cierre de casillas; sin embargo, el conteo final podría extenderse varios días debido a la recepción de actas provenientes del extranjero y de zonas rurales.

Con información de Reuters, Associated Press y Europa Press.

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