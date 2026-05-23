Reportan disparos de arma de fuego cerca de la Casa Blanca.

Una serie de disparos de arma de fuego se escucharon cerca de la Casa Blanca, donde reporteros realizaban su trabajo. El incidente ocurrió mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, se encontraban en el inmueble.

Debido a este incidente, el jardín norte del complejo fue desalojado para seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades activaron una alerta para brindar seguridad en el inmueble. Dicha acción ya fue levantada después de 20 o 30 disparos de arma de fuego.

FBI atiende el reporte

El director del FBI, Kash Patel, informó que elementos de la agencia estadounidense ya se encuentran en el lugar de los disparos.

Además, prometió actualizar la situación en cuanto exista más información, a fin de mantener informado a la ciudadanía de Estados Unidos.

“El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, escribió Kash Patel en la red social X.

Hasta el momento, no se ha revelado la posible causa u origen de los disparos de arma de fuego cerca de la Casa Blanca este 23 de mayo de 2026.

Este nuevo incidente de seguridad en Estados Unidos se sumó a 3 capítulos de falta de seguridad anteriores que han ocurrido en los últimos 3 meses.

El primero se trató de un intercambio de disparos con un sospechoso en las inmediaciones de la Casa Blanca, el pasado 6 de abril.

El segundo fue el ocurrido el sábado 25 de abril, donde Cole Thomas Allen intentó ingresar a un evento al que había asistido el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El tercero ocurrió hace unos días y se trató del intento de asesinato de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos.

Captan momento exacto de los disparos cerca de la Casa Blanca

En redes sociales, comenzaron a circular distintos videos de las reacciones de los reporteros ante el peligro que representaron las detonaciones cerca de la Casa Blanca.

ÚLTIMA HORA | Servicio Secreto de EEUU acordonó perímetro en la Casa Blanca tras escucharse ráfaga de disparos.



Así se vivió el impactante momento durante una transmisión en vivo de ABC News https://t.co/FlC1MfQToF pic.twitter.com/hkUN3UquRP — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 23, 2026

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JVR