Suman 4,734 muertos por el doble sismo en Venezuela; reportan 190 edificios colapsados

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, coordinó la difusión del balance consolidado por los comités de protección civil regionales.

Las autoridades de Venezuela elevaron este martes a 4,734 la cifra oficial de personas fallecidas a consecuencia del doblete sísmico de magnitudes 7.5 y 7.2 que sacudió al país el pasado 24 de junio.

En tanto, el número de lesionados se mantiene estable en 16,740 personas, en concordancia con los registros de los últimos partes oficiales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio el balance de daños materiales e infraestructura, detallando que las sacudidas sísmicas provocaron afectaciones de consideración en un total de 856 edificios, de los cuales 190 sufrieron un colapso total.

Sobre las labores de salvamento y la situación de los damnificados, el informe más reciente señala que un total de 6,462 personas han sido rescatadas con éxito de las zonas de impacto.

Asimismo, se contabilizan 17,907 ciudadanos que perdieron formalmente su vivienda, mientras que la cifra de personas alojadas en campamentos provisionales ascendió a 20,903.

En redes sociales, Jorge Rodríguez informó que las tareas de mitigación cuentan con la participación activa de 30,989 efectivos de seguridad nacionales, quienes están apoyados por 2,471 rescatistas internacionales y un contingente de voluntarios que incrementó a 31,050 personas.

Finalmente, el sistema de salud en Caracas reportó la atención médica de 33,652 pacientes derivados de la contingencia, en un escenario donde los sismos principales han sido seguidos por un histórico de 1,275 réplicas en la región septentrional del país.

El doble sismo ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026 fue el resultado de una violenta y consecutiva ruptura geológica a lo largo del sistema de fallas activas que define el límite tectónico del norte del país, según informó el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con solo 39 segundos de diferencia, la región central del país fue golpeada por dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 con epicentro en el estado de Yaracuy.

Debido a que ocurrieron a profundidades muy superficiales, la energía se liberó con un impacto devastador en la superficie. Así, este evento se convirtió en una de las peores catástrofes de la historia reciente de América Latina.

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JVR