CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal

LA PRESIDENTA, ayer, con los titulares de Defensa y Marina, para entrega de reconocimientos por Plan Kukulcán.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sugirió este martes a exmandatarios congregados en el denominado Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) que se informen antes de dar su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido e investigado por huachicol fiscal, porque este caso, sostuvo, no es político, sino criminal.

En un comunicado publicado el pasado 27 de julio, Grupo IDEA aseguró que la detención de Ruffo Appel constituye una persecución política gestada desde el Gobierno de México, al que, además, acusó de vulnerar la presunción de inocencia.

Frente a este posicionamiento la mandataria mexicana exhortó a los firmantes, entre quienes están los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, a estar al tanto de los informes que la Fiscalía General de la República (FGR) emite sobre las pruebas que implican a Ernesto Ruffo y a otras personas en una red de contrabando de combustible a gran escala.

El Dato: Su defensa, el abogado Fernando Gómez Mont, argumenta que Ruffo era un accionista minoritario encargado de trámites aduanales y que no existen pruebas en su contra.

“Más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran. Que siguieran la información que ha dado la FGR. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal… Quienes afirman que es un asunto político están equivocados”, dijo la Presidenta.

El pronunciamiento de IDEA calificó la situación de Ruffo Appel como un episodio de “criminalización política en México”. Los antiguos jefes de Estado y de Gobierno llamaron la atención de administraciones democráticas, organismos internacionales y actores parlamentarios sobre las implicaciones que atribuyen al expediente.

A través del documento, los integrantes del bloque presentaron a Ruffo Appel como un referente histórico de la alternancia partidista. El panista obtuvo en 1989 la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición elegido democráticamente en el país, antecedente que ocupa un lugar central en la declaración.

Según los firmantes, la detención representa una advertencia contra la disidencia y muestra un posible empleo del sistema de justicia con fines políticos: “La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”.

Por separado, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, señaló que el posicionamiento del referido bloque forma parte de una narrativa impulsada por sectores de la derecha y la ultraderecha para desacreditar al Gobierno mexicano y cuestionar las instituciones nacionales.

“El pueblo de México tomó su destino en sus manos y emprendió una transformación profunda del modelo político, económico, social y judicial. La autodeterminación de los pueblos no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, dijo la líder partidista, ayer en conferencia de prensa.

Montiel Reyes reiteró el respaldo de Morena a las investigaciones que realiza la FGR e insistió en que en México “nadie debe gozar de protección política frente a la ley, pero tampoco debe utilizarse la justicia con fines de persecución política”.

Antes, a través de un pronunciamiento difundido por el partido guinda, Ariadna Montiel señaló que la postura del Grupo IDEA busca trasladar al ámbito mediático e internacional un tema que corresponde al sistema de justicia mexicano.

La investigación contra Ruffo Appel, señaló, se ha desarrollado conforme a los procedimientos legales, ya que el exmandatario ha contado con defensa jurídica, compareció ante una autoridad judicial y ha tenido acceso a los recursos legales previstos por la ley.

En ese sentido, sostuvo que si bien las opiniones expresadas por exmandatarios y figuras políticas extranjeras forman parte del debate público, el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales corresponde exclusivamente a las autoridades competentes de México.

“En mi familia sabemos que tenemos la verdad”

| Por Elizabeth Hernández |

La primera imagen que Verónica Ruffo Sánchez conserva de su padre, tras ser detenido y procesado por, supuestamente, operar la red más grande de huachicol del país, no corresponde al político de carácter firme que conoce desde niña. Después de una audiencia cercana a las 24 horas, encontró a Ernesto Ruffo demacrado, aunque todavía aferrado a la entereza que, aseguró, siempre lo ha definido.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, confirmó la cancelación de la cuenta bancaria de su firma educativa, ya que su padre aparece en el acta constitutiva.

32 a 57 años de prisión darían a Ruffo en caso de ser culpable

“Veritas Technology es mi primera fuente de ingreso, es mi trabajo principal, y eso es lo que fue cancelado”, declaró.

Ruffo describió el momento familiar como “una agonía” y afirmó que el paso de los días ha modificado la forma en que enfrenta el caso al destacar el carácter “inquebrantable” de su padre, a pesar su desgaste emocional.

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo ı Foto: Especial

La empresaria asumió que: “Si todo este dolor, este trago amargo y esta agonía pueden ser útiles para que la ciudadanía lo tome como información y en México alcen la voz, esto es lo que voy a hacer”.

Sobre las acusaciones, la hija del exmandatario sostuvo que desconoce la razón de fondo del expediente, pero rechazó la versión oficial: “Mi papá, mi familia y yo sabemos que tenemos la verdad”.

Junto con sus allegados, Verónica Ruffo concentra sus esfuerzos en mantener contacto con el exgobernador dentro del penal de El Altiplano. Explicó que prepara el expediente para entrar al penal y que el trámite requiere alrededor de dos semanas, por lo que aún no ha podido ver a su padre.