Petróleo se dispara más de 7.0%

El petróleo se disparó más de 7.0 por ciento, luego de que se reanudaron los ataques aéreos en Oriente Medio, lo que agravó los temores sobre la disminución de la oferta, ya que los datos del Gobierno de Estados Unidos revelaron que las reservas nacionales de crudo habían caído a su nivel más bajo en varios años.

Los futuros del Brent cerraron la sesión del miércoles en 88.09 dólares por barril, 6.01 dólares más, o 7.32 por ciento superior a la sesión anterior, por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 7.03 dólares, o 9.11 por ciento a 84.20 dólares el barril.

EU y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, a los que culpan de los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas.

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Los ataques se produjeron horas después de que el ejército estadounidense afirmara haber frustrado una incursión sorpresa iraní contra sus tropas en la región. Irán afirmó haber disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y contra bases estadounidenses en Jordania.

En Egipto, varias explosiones sacudieron un puerto de carga de gas natural en el mar Mediterráneo, y la empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que un buque cisterna de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense había sido alcanzado por un dron.

“El mercado está volviendo a descontar rápidamente el aumento del riesgo para el suministro en la región”, afirmó John Kilduff, socio de Again Capital.

Es importante señalar que los precios se dispararon aún más después de que el presidente estadounidense Donald Trump, en una entrevista con Fox News, prometiera realizar nuevos ataques contra Irán.

“Creemos que los precios del Brent seguirán oscilando entre los 80 y los 100 dólares por barril a corto plazo, mientras se mantengan los altibajos en el conflicto”, afirmó Suvro Sarkar, director de investigación energética del DBS Bank.