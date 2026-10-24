Lula y Bolsonaro cierran campañas con actos multitudinarios en Brasil

Una marea roja cubrió el sábado la playa de Copacabana junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras centenares de motociclistas rugieron en un acto en apoyo a Flávio Bolsonaro, en las últimas horas antes de una incierta segunda vuelta en Brasil.

Con las encuestas apuntando un empate el domingo, los brasileños se movilizan cada uno por su candidato.

Los derechistas buscan consagrar la victoria que el senador derechista obtuvo en la primera vuelta, mientras la izquierda sueña con una remontada.

Frente a la famosa playa de Rio, la multitud caminaba junto a Lula da Silva, que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

“El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, dijo Lula, de casi 81 años, cuya voz sonaba muy ronca tras días intensos de campaña.

Nicolas da Silva, un empleado de hotel de 25 años, reconoció que el esfuerzo en la calle y en las redes para remontar la ventaja del candidato derechista “está siendo muy pesado”.

“Pero no hay cómo descansar”, afirmó a la AFP. “Estamos luchando, dando vuelta a los votos, luchando contra el fascismo, a favor de la democracia”.

Tras Copacabana, Lula tiene previsto seguir el baño de masas en la Avenida Paulista de Sao Paulo.

En Belo Horizonte, familias y motorizados llenaban la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro, de 45 años.

“El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad”, dijo a la AFP Ebert Dorigo.

“Mejorar es a través del trabajo”, dijo este empresario, haciéndose eco de un gran reclamo entre bolsonaristas contra los programas sociales de Lula.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde la casa del acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Rio, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.

Ambos candidatos se vieron las caras en un último debate el viernes en TV Globo, donde hablaron más de propuestas tras un primer cara a cara marcado por los insultos.

Lula atacó la inexperiencia de su rival: “Este muchacho no conoce Brasil”, no sabe “lo que es el hambre”.

Bolsonaro, a su vez, lo presentó como un político del pasado, con “ideas que no funcionan más”, y le preguntó: “¿Por qué las cosas están tan caras?”.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el senador lo acusó de dar beneficios sociales “con una mano y sacarlos con los nueve dedos”.

Se refería al dedo que Lula perdió en un accidente laboral cuando era obrero metalúrgico.

“No voy a permitir que un miliciano me llame nueve dedos”, respondió el presidente, en referencia a acusaciones de vínculos de su rival con grupos parapoliciales. Bolsonaro se disculpó por lo dicho.

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