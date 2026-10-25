¿Cómo murió Sofía Sánchez de ‘Mamá a los 15’? Esto se sabe

El presunto asesino de Sofía Sánchez Marincovich fue imputado con prisión preventiva luego de que se considerara que existían pruebas suficientes en su contra por homicidio de la participante de “Mamá a los 15”.

Se cuenta con un total de 90 días para que se realice la investigación penal en contra de Jaime Peña Silva, quien luego de ser detenido por las autoridades chilenas se encuentra en prisión preventiva.

Sobre los hechos, se presume que Sofía Sánchez se encontraba en los tucos de Avenida Tobalaba, cerca de calle El Chuncho, lugar al que llegó para consumir drogas por la noche del 23 de agosto del 2026.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, Sánchez Marincovich y Peña Silva discutieron, por lo que este la golpeó en repetidas ocasiones con un palo que tenía una punta metálica.

Sofía Sánchez Marincovich era buscada ı Foto: Redes Sociales

Posteriormente Jaime Peña Silva presuntamente arrojó a Sofía al Canal San Carlos, por lo que hasta el momento el paradero de su cuerpo continúa en calidad de desconocido.

Previo a que se confirmara la muerte de Sánchez Marincovich, esta se encontraba en situación de calle desde hace un tiempo, y en redes sociales comenzó a viralizarse una publicación en la que pedían información sobre su paradero desde inicios de octubre.

“Si alguien tiene alguna información sería de gran ayuda, la familia busca darle el descanso que cualquier ser humano merece” se leía en la publicación en la que señalaban que vivía en Peñalolén, cerca de los rucos de Avenida Tobalaba.

Ficha de búsqueda de Sofía Sánchez Marincovich ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Sofía Sánchez Marincovich?

Sofía Sánchez se hizo conocida por participar hace nueve años en el programa de televisión chileno “Mamá a los 15”, en la que contó su historia durante el episodio 11 de la temporada 3.

En este capítulo, Sofía Sánches y su entonces pareja, Ángelo, comparten los problemas que habían tenido durante su relación, incluyendo discusiones que tuvieron por problemas que tenían con Vinka, la madre de Sofía.

En este programa se vivió el proceso de Sofía durante su embarazo, incluyendo el momento en el que su hija nació, quien aseguraron que compartía un gran parecido físico con ella.

Por medio de Tik Tok, Sofía publicó dos videos de ella bailando y haciendo un trend, y en los comentarios los internautas aseguraban que su hija vivía en casa de su abuela, y que algunas personas habían visto a Sánchez Matincovich en situación de calle.

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