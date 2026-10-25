Elecciones en Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva afirma que ‘derecha quiere gobernar con bandera de EU’

El Presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños deben elegir este domingo en el balotaje entre su Gobierno que defiende la bandera nacional y el senador Flávio Bolsonaro, que quiere dirigir el país con la de Estados Unidos.

La derecha “quiere gobernar con la bandera estadounidense”, declaró el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras votar este domingo en el estado de Sao Paulo.

Pero los brasileños escogerán un país donde los colores nacionales “sean respetados”, aseguró Luiz Inácio Lula da Silva.

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Los brasileños deciden este domingo si otorgan al actual Presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva un cuarto mandato o viran de nuevo hacia la extrema derecha al elegir al senador a Flávio Bolsonaro, aliado del Mandatario estadounidense Donald Trump.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo, ha ocupado la Presidencia de Brasil en dos periodos, primero entre 2003 y 2010, y nuevamente desde 2023.

Bolsonaro, de 45 años, busca devolver el apellido de su familia al poder mientras su padre cumple una condena por intentar un golpe de Estado con el fin de evitar el fin de su mandato presidencial (2019-2022).

Luiz Inácio Lula da Silva votó en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, donde inició su carrera política como líder sindical en la década de 1960.

“Agradezco al pueblo brasileño. Lo que me han brindado estos últimos días es algo que no puedo agradecer lo suficiente”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva antes de emitir su voto y ondear la bandera de Brasil ante las cámaras, añadiendo que aún se sentía emocionado por la demostración de apoyo de los votantes de Sao Paulo del sábado.

“No creo que la Avenida Paulista haya tenido tanta gente en ningún otro evento político”, señaló, “es mucha generosidad, mucho cariño, mucho amor. Estaré eternamente agradecido”.

La primera dama Rosángela da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y otros aliados lo acompañaron al centro de votación.

En Brasil, el voto es obligatorio para las personas alfabetizadas mayores de 18 años. No votar sin justificación conlleva una pequeña multa.

Las personas analfabetas, las mayores de 70 años y aquellas de entre 16 y 18 años pueden decidir si ejercen su derecho al voto.

Para los brasileños en el extranjero, el voto es obligatorio únicamente en las elecciones presidenciales.

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