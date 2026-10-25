María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado dijo este domingo que está de regreso en Venezuela, casi un año después de que salió del país de forma clandestina para viajar a Europa para recibir el Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado escribió en su cuenta de X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Edmundo González Urrutia dijo también que la líder opositora se encuentra en su país, luego de 10 meses en el extranjero y después de varios intentos frustrados por volver.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad.Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, añadió González Urrutia.

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FGR