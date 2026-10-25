¿Quién es Jaime Peña Silva, el presunto asesino de Sofía Sánchez, de ‘Mamá a los 15′?

Luego de haber sido detenido el 22 de octubre, Jaime Peña Silva fue imputado por el homicidio de Sofía Sánchez Marincovich, pues se sustentó su responsabilidad por medio de declaraciones de testigos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Chile, imputó con prisión preventiva a Jaime Peña Silva luego de ser encontrado como el principal sospechoso de la muerte de Sofía Sánchez Marincovich.

De acuerdo con la investigación de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la Policía de Investigaciones de Chile, se cuenta con elementos suficientes para declarar culpable a Peña Silva de homicidio calificado.

Durante la audiencia de formalización se tomaron en cuenta antecedentes del señalado para acreditar su responsabilidad en el homicidio de Sánches Marincovich, así como el relato de varios testigos que se encontraban en el lugar.

La investigación por la desaparición de Sofía Sánchez Marincovich, conocida por su participación en el docurreality “Mamá a los 15”, dio paso al esclarecimiento de un homicidio. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la joven de 28 años fue atacada con un palo y… pic.twitter.com/8IelZrHQXj — Radio ADN (@adnradiochile) October 24, 2026

Pese a que la fiscal Pamela Valdés ordenó secar el tramo del Canal San Carlos en el que presuntamente Peña Silva arrojó el cuerpo de su víctima para agilizar su localización, hasta el momento el cuerpo de Sofía Sánchez no ha sido encontrado por las autoridades.

Medios chilenos señalan que Jaime Peña Silva, quien era comocido como “Jeimi”, es un hombre que vive en situación de calle desde hace 20 años, por lo que no se conoce mucha información sobre el ahora imputado.

Sobre los antecedentes de “Jeimi”, cuenta con condenas cumplidas por robo por sorpresa, e intimidación y maltrato, además de contar con nueve detenciones hasta el momento.

Audiencia de formalización de Jaime Peña Silva ı Foto: The Clinic

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Sofía Sánchez?

Por la noche del 23 de agosto del 2026 Sofía Sánchez Marincovich presuntamente llegó a los tucos de Avenida Tobalaba, cerca de calle El Chuncho, con la finalidad de consumir sustancias ilícitas.

En el lugar de los hechos, Sánchez Marincovich y Peña Silva discutieron, por lo que este la agredió físicamente en repetidas ocasiones con un palo que tenía una punta metálica, provocando la muerte de Sofía.

Posteiormente Jaime arrojó el cuerpo de Sofía al Canal San Carlos, y debido a que hasta el momento no ha sido localizado, se estableció un plazo de 90 días para la investigación penal en contra de Jaime Peña Silva.

Sofía Sánchez Marincovich ı Foto: Redes Sociales

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