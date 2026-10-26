Papa León XIV mantiene su visita a tres países de Latam en noviembre, tras recuperarse de cirugía

El Papa León XIV mantiene sus planes de visitar tres países de América Latina en noviembre de este año, después de recuperarse de su cirugía para extraer un nódulo en el pulmón, informó el Vaticano este lunes.

A través del medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, se informó que, tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica y recuperarse rápidamente, el Papa León XIV volvió a expresar su “gran alegría y entusiasmo” por realizar su primera visita a América Latina, como estaba planeado antes de la operación.

Arzobispado de Lima, Perú, anuncia visita del Papa León XIV. ı Foto: Reuters

La visita del Papa León XIV ocurrirá en noviembre de este año y, de acuerdo con lo informado por el Vaticano, se llevará a cabo conforme al calendario anunciado previamente:

Uruguay : 6 al 8 de noviembre

Argentina : 8 al 11 de noviembre

Perú: 11 al 17 de noviembre

“Un comunicado difundido el lunes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el viaje se llevará a cabo según el itinerario anunciado previamente”, se lee en la noticia de Vatican News.

Papa León XIV, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el comunicado recogido por el medio oficial de la Santa Sede, el Papa León XIV se pronunció sobre esta próxima gira por Uruguay, Argentina y Perú como una oportunidad para estrechar los lazos entre la Iglesia y la región.

“Se señaló que el viaje del Papa ‘brindará oportunidades para fortalecer los lazos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de Uruguay, Argentina y Perú, encontrándose con la fe de sus pueblos y compartiendo con ellos la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo’”, se lee en la noticia de Vatican News, citando el comunicado del Vaticano.

Papa León XIV, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Asimismo, el Papa León XIV describió la jornada como una oportunidad para “volver al continente donde viví muchos momentos” y para “abrir nuestros corazones el uno con el otro, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso para proclamar el Evangelio con alegría”.

Avanza recuperación del Papa León XVI tras cirugía

Por otro lado, el Vaticano informó que la recuperación del Papa León XIV avanza con normalidad y que, de acuerdo con los más recientes resultados, se determinó que se encuentra “en buena salud y en condición clínica favorable”.

Pope Leo XIV has expressed joy and enthusiasm about his upcoming Apostolic Journey to Latin America, as the Holy See Press Office confirmed his visit to Uruguay, Argentina, and Peru on November 6-17.



In a statement released by the Holy See Press Office, Pope Leo expressed his… pic.twitter.com/jf7rdSpR2O — Vatican News (@VaticanNews) October 26, 2026

“A la luz de su estado clínico actual, así como de los exámenes instrumentales y de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender su próximo viaje apostólico a América Latina tal como está previsto”, informó el Vaticano, citado por Vatican News.

“El Papa está siguiendo las recomendaciones médicas con gran cuidado y diligencia, y con una profunda determinación de seguir sirviendo a la Iglesia”, abundó.

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