Aumenta a 69 número de muertos por choque de trenes en España

El número de muertos por la colisión entre dos trenes de alta velocidad ocurrida el miércoles en Urda, en la provincia española de Toledo, ascendió este jueves a 69, según informó el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Al día de hoy podemos confirmar 69 fallecidos, contabilizando uno más en hospital”, detalló García-Page, explicando que, de las 110 personas ingresadas inicialmente en hospitales de Castilla-La Mancha tras el accidente, 60 habían recibido el alta y 50 continuaban hospitalizadas.

Asimismo, señaló que cuatro de los 15 heridos de mayor gravedad evolucionaban favorablemente, aunque pidió mantener la prudencia sobre su estado.

Tras la reunión en el Cecopi, Sánchez aseguró que el Gobierno esclarecerá “hasta el último detalle” de la tragedia y se comprometió a “reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder”.

El Mandatario afirmó que las instituciones trabajan “día y noche” para atender a los familiares de las víctimas y determinar las circunstancias del accidente.

El accidente se produjo poco antes de las 09:00 hora local del miércoles (2:00 hora de México), cuando un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo detenido en la línea Madrid-Sevilla. Si bien las causas siguen bajo investigación, la información disponible hasta el momento apunta a varios errores encadenados, según detallan medios españoles.

Primero, una avería informática en el sistema de seguridad LZB, que provocó la detención automática de varios trenes; segundo, una orden del centro de control de Adif que autorizó a un AVE de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal, en lugar de hacerlo a una velocidad que permitiera detenerse ante posibles obstáculos; y tercero, la imposibilidad del tren de Iryo, que circulaba por delante, de reanudar la marcha, por lo que el AVE, que no pudo detenerse, acabó colisionando con el convoy inmovilizado.

Este jueves, los equipos de emergencia continuaban trabajando en la retirada de los restos de los vagones y en la inspección de la zona del accidente con ayuda de maquinaria pesada. García-Page confirmó que durante las labores de recuperación habían aparecido nuevos restos humanos, aunque señaló que los equipos no esperaban encontrar más cadáveres bajo los vagones, una valoración que formuló con cautela.

Paralelamente, los equipos forenses continuaban con la identificación de los fallecidos, mientras la Guardia Civil habilitó puntos de recogida de muestras de ADN de familiares directos en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba para facilitar el proceso.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida en ambos sentidos, lo que ha obligado a las operadoras a preparar alternativas de transporte para los pasajeros afectados. Renfe anunció la puesta en marcha de servicios alternativos a partir del viernes 30 de octubre, mientras continúe suspendida la circulación en el corredor afectado.

El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, en memoria de las víctimas.

🇪🇸🚅 El choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, en España, dejó al menos 68 muertos, 53 heridos y 15 muy graves. https://t.co/Wfyfcaa1MM — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2026

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